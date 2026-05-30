39 lat temu ten film szokował brutalnością, okultyzmem i erotyką. Zapowiedziano jego nową wersję

Harry Angel wraca. Nową wersję przygotowuje m.in. współtwórca Szoguna.

Kolejny kultowy film doczeka się nowej interpretacji. Tym razem padło na film Harry Angel, mroczny thriller psychologiczny z elementami horroru, który po latach ma powrócić w formie serialu przygotowywanego przez A24 i HBO. Harry Angel wróci w nowej wersji. Zac Efron w głównej roli Według zagranicznych mediów główną rolę zagra Zac Efron. Aktor współpracował już z A24 przy dobrze przyjętych Braciach ze stali, a teraz zmierzy się z materiałem, który przez lata urósł do rangi kultowego. Za scenariusz odpowiada Zach Baylin, natomiast reżyserią kilku odcinków zajmie się Jonathan van Tulleken, znany między innymi z pracy przy serialu Szogun.

Co ważne, nowa produkcja nie będzie bezpośrednim remakiem filmu z 1987 roku. Twórcy ponownie sięgną do powieści Fallen Angel autorstwa Williama Hjortsberga. Ta książka stanowiła również podstawę oryginalnej ekranizacji.

Fabuła skupi się na nowojorskim paparazzim specjalizującym się w odnajdywaniu ludzi, którzy chcą zniknąć z pola widzenia mediów i opinii publicznej. Kiedy otrzymuje zlecenie odnalezienia zaginionej kobiety, trafia na trop znacznie większej tajemnicy. W śledztwie pojawią się wpływowe osoby, spisek oraz wątki mogące mieć nadprzyrodzony charakter. Twórcy zapowiadają, że serial zachowa noir'owy klimat i atmosferę niepokoju, z której słynął oryginał. Jednocześnie historia zostanie dostosowana do współczesnych realiów. Pierwszy Harry Angel wyreżyserował Alan Parker. W głównych rolach wystąpili Mickey Rourke i Robert De Niro. Film nie odniósł wielkiego sukcesu po premierze, a dodatkowo wzbudzał kontrowersje ze względu na brutalne i odważne sceny. Z biegiem lat zyskał jednak status produkcji kultowej i dziś jest uznawany za jeden z najbardziej intrygujących thrillerów z elementami horroru, jakie powstały w latach 80. XX wieku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










