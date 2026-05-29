Hitowe science fiction w marcu zadebiutowało w kinach, a już za chwilę będzie do obejrzenia na Disney+

Fani animacji nie będą musieli już długo czekać na premierę najnowszego filmu Pixara na Disney+. Hopnięci zadebiutowali w kinach na początku marca, pojawią się w ofercie platformy Disneya już 3 czerwca.

Nowa animacja Pixara opowiada historię Mabel, miłośniczki zwierząt, która otrzymuje szansę skorzystania z przełomowej technologii pozwalającej przenieść świadomość do realistycznego, robotycznego bobra. Dzięki temu może bezpośrednio komunikować się ze zwierzętami i poznawać ich świat z zupełnie nowej perspektywy. Podczas niezwykłej przygody bohaterka nawiązuje przyjaźń z charyzmatycznym bobrem o imieniu King George. Wkrótce odkrywa jednak, że całemu zwierzęcemu królestwu grozi poważne niebezpieczeństwo ze strony ludzi. Mabel musi więc zjednoczyć mieszkańców natury i stanąć do walki z nadciągającym zagrożeniem.