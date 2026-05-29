Hitowe science fiction w marcu zadebiutowało w kinach, a już za chwilę będzie do obejrzenia na Disney+

Radosław Krajewski
2026/05/29 11:10
Platforma potwierdziła premierę swojego kinowego hitu na streamingu.

Fani animacji nie będą musieli już długo czekać na premierę najnowszego filmu Pixara na Disney+. Hopnięci zadebiutowali w kinach na początku marca, pojawią się w ofercie platformy Disneya już 3 czerwca.

Hopnięci z datą premiery na Disney+

Nowa animacja Pixara opowiada historię Mabel, miłośniczki zwierząt, która otrzymuje szansę skorzystania z przełomowej technologii pozwalającej przenieść świadomość do realistycznego, robotycznego bobra. Dzięki temu może bezpośrednio komunikować się ze zwierzętami i poznawać ich świat z zupełnie nowej perspektywy. Podczas niezwykłej przygody bohaterka nawiązuje przyjaźń z charyzmatycznym bobrem o imieniu King George. Wkrótce odkrywa jednak, że całemu zwierzęcemu królestwu grozi poważne niebezpieczeństwo ze strony ludzi. Mabel musi więc zjednoczyć mieszkańców natury i stanąć do walki z nadciągającym zagrożeniem.

Hopnięci stali się jednym z największych tegorocznych kinowych hitów. Film zarobił w Ameryce 165,9 miliona dolarów, zaś na pozostałych rynkach 206 mln dolarów. Łącznie daje to 371,9 mln dolarów, co obecnie jest piątym najwyższym wynikiem wśród wszystkich premier 2026 roku (nie licząc nowości z Chin).

Głównej bohaterce głosu użyczyła Piper Curda. W obsadzie znaleźli się również Bobby Moynihan jako Król George, Jon Hamm jako burmistrz Jerry Generazzo, Kathy Najimy jako doktor Samantha „Sam” Fairfax, Dave Franco jako motyl Titus oraz Eduardo Franco jako bóbr Loaf.

Za reżyserię odpowiada Daniel Chong. Scenariusz przygotował Jesse Andrews.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/hoppers-disney-streaming-release-date-how-to-watch-1236761127/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:32

Film od Pixara który zarobił 370 mln to niby hit? Jak to mówią wsród ślepców jednooki jest królem.




