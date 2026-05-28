Dying Light 2 miało zadowolić wszystkich. "Wpadliśmy w pułapkę"

I z perspektywy czasu można powiedzieć, że nie zostały one spełnione. Żeby było jasne, Dying Light 2: Stay Human nie było złą grą.

Jakość wygrywa z ilością – dlatego The Beast jest lepsze od Stay Human

Czegoś jednak brakowało. Jedni zwracali uwagę na większy nacisk na potyczki z żywymi przeciwnikami kosztem walk z zombie. Innym doskwierał fakt, że noce nie były już tak niebezpieczne jak w pierwszym Dying Light, gdzie faktycznie samotna przebieżka po nocnym Harran najczęściej było średnio rozsądnym pomysłem. Okazuje się, że kluczowe w tym wszystkim były detale, które z pewnego powodu umknęły deweloperom z Techlandu. Zwrócił na to uwagę Tymon Smektała, były szef marki, który niedawno pożegnał się z serią, przy której działał od początku jej istnienia. Do tego dochodziły też presja terminów, zmiana silnika oraz przede wszystkim próba zadowolenia wszystkich jednocześnie.