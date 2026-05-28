Dying Light 2 miało zadowolić wszystkich. "Wpadliśmy w pułapkę"

Maciej Petryszyn
2026/05/28 15:00
Po sukcesie, jakim było pierwsze Dying Light, liczono, że Techland pójdzie za ciosem. Oczekiwania względem sequelu były więc ogromne.

I z perspektywy czasu można powiedzieć, że nie zostały one spełnione. Żeby było jasne, Dying Light 2: Stay Human nie było złą grą.

Czegoś jednak brakowało. Jedni zwracali uwagę na większy nacisk na potyczki z żywymi przeciwnikami kosztem walk z zombie. Innym doskwierał fakt, że noce nie były już tak niebezpieczne jak w pierwszym Dying Light, gdzie faktycznie samotna przebieżka po nocnym Harran najczęściej było średnio rozsądnym pomysłem. Okazuje się, że kluczowe w tym wszystkim były detale, które z pewnego powodu umknęły deweloperom z Techlandu. Zwrócił na to uwagę Tymon Smektała, były szef marki, który niedawno pożegnał się z serią, przy której działał od początku jej istnienia. Do tego dochodziły też presja terminów, zmiana silnika oraz przede wszystkim próba zadowolenia wszystkich jednocześnie.

Jak przyznał Smektała, ekipa wpadła w pułapkę, która miała wpływ na ostateczny rezultat:

To detale tworzą twoją grę, ponieważ marka to nie tylko wielka wizja i główne filary, ale te małe rzeczy, które budują unikalny klimat produkcji. Zrozumieliśmy to od razu, gdy wydaliśmy Dying Light 2 w 2022 roku. To była twarda lekcja. Gra cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, czekały na nią miliony graczy. Wydaliśmy ją i szybko zdaliśmy sobie sprawę, że choć na pierwszy rzut oka była dość podobna, wręcz stanowiła ten sam typ gry, to umknęło nam mnóstwo detali – tych drobnych rzeczy, które były ważne dla graczy, a oni bardzo głośno o tym mówili.

Jedni chcą większego napięcia, inni więcej elementów RPG czy więcej parkouru. Walka mogłaby być mniej krwawa albo bardziej krwawa. Realizm, poczucie potęgi, powrót do pierwszej części, a może coś zupełnie nowego. Chcesz więc dać wszystko wszystkim i to naraz, ale to pułapka.

Z tego też powodu polskie studio musiało wyciągnąć wnioski przed rozpoczęciem prac nad Dying Light: The Beast. I cóż, już teraz można powiedzieć, że proces ten zakończył się sukcesem. Odbiór trzeciej odsłony ze strony graczy był zdecydowanie lepszy – dość powiedzieć, że na Steamie tytuł posiada aż 86% pozytywnych recenzji. Techland skupił się bowiem właśnie na tych elementach, które najbardziej przyciągnęły społeczność, a które w Stay Human z tego czy innego powodu zeszły na dalszy plan.

Nauczyliśmy się, że jakość wygrywa z ilością. Zwolniliśmy tempo, mocniej się skoncentrowaliśmy, wdrożyliśmy to podejście przy Dying Light 2 i utrzymaliśmy ten sam sposób myślenia przy Dying Light: The Beast, rozumiejąc, że jakość kluczowych elementów jest ważniejsza niż zaspokajanie wszystkich potrzeb i oczekiwań – podsumował Smektała.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/survival-horror/dying-light-the-beast-is-very-strong-proof-that-slowing-down-and-focusing-on-the-core-details-works-former-series-lead-says-we-learned-that-quality-beats-quantity/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

