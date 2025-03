Wyczekiwany crossplay już niedługo trafi do Palworld. Poznaliśmy termin wydania kolejnej łatki

Palworld wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem graczy, o czym informowaliśmy już jakiś czas temu. Twórcy RPG akcji ze stycznia ubiegłego roku dalej otrzymuje także uwagę deweloperów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tytuł zostanie wzbogacony o bardzo wyczekiwaną funkcję crossplay - właśnie poznaliśmy termin planowanej łatki.

Palworld - ogłoszenie nowej aktualizacji

Update dodający crossplay do Palworld pozwoli graczom z różnych platform na połączenie się w ramach trybu multiplayer, a także przenoszenie Pals między światami. Według podanych informacji, już pod koniec marca gracze otrzymają dostęp do nowości. PocketPair ma przygotować również zniżkę na grę w wysokości 25 procent na Steamie oraz w PlayStation Store - oferta jest ważna do 27 marca.