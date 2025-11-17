Wyczekiwana kontynuacja arcydzieła sci-fi z aktualizacją – aktor żegna się z kultową rolą

Timothée Chalamet o pracy przy Diunie: Części trzeciej
W rozmowie Adama Sandlera z Timothée Chalamet, przeprowadzonej dla The Hollywood Reporter, ten drugi ujawnił, że zakończył zdjęcia do trzeciej części Diuny. Potwierdził tym samym ostatnie doniesienia.To kluczowy etap produkcji – od teraz pozostaje ponad rok na intensywną pracę w postprodukcji.
Aktor przyznał, że to dla niego moment pełen emocji – bo o ile nie zostaną przeprowadzone dodatkowe dogrywki, najpewniej ostatni raz wcieli się w Paula Atrydę. Aktor przyznał, że “dorastał tworząc te filmy”, wskazując, że przemianę przechodził zarówno jego bohater, jak i on sam. Wyraził dumę z możliwości uczestniczenia w tym wielkim projekcie.Słowa te brzmiały jak pożegnanie z postacią. Villeneuve od dawna podkreśla, że Diuna 3, adaptacja Mesjasza Diuny, będzie jego finałem pracy nad serią. W tej samej rozmowie Chalamet skierował również żartobliwe słowa uznania do Adama Sandlera, nazywając go „najlepszym aktorem”.
Diuna: Część trzecia ma być adaptacją jednej z najbardziej wymagających książek Franka Herberta – znacznie bardziej mistycznej, dziwnej i trudniejszej w ekranizacji niż poprzednie tomy. Jednak fani nie mają wątpliwości, że Villeneuve, uważany za jednego z najwybitniejszych twórców science fiction swojego pokolenia, sprosta wyzwaniu.
