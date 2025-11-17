Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyczekiwana kontynuacja arcydzieła sci-fi z aktualizacją – aktor żegna się z kultową rolą

2025/11/17 18:50
Koniec zdjęć to też koniec tej konkretnej postaci dla aktora. Czy kiedykolwiek wróci do roli?

Największą i najbardziej wyczekiwaną premierą science fiction tego roku będzie Avatar 3, który trafi do kin w grudniu. Produkcja Jamesa Camerona ma szansę ponownie zdominować box office, ale nie jest jedynym widowiskiem tej skali. W podobnej lidze znajduje się Diuna: Część Trzecia Denisa Villeneuve’a – monumentalna kontynuacja serii, która zadebiutuje rok później, w grudniu 2027 roku.

Diuna: Część druga
Timothée Chalamet o pracy przy Diunie: Części trzeciej

W rozmowie Adama Sandlera z Timothée Chalamet, przeprowadzonej dla The Hollywood Reporter, ten drugi ujawnił, że zakończył zdjęcia do trzeciej części Diuny. Potwierdził tym samym ostatnie doniesienia. To kluczowy etap produkcji – od teraz pozostaje ponad rok na intensywną pracę w postprodukcji.

Aktor przyznał, że to dla niego moment pełen emocji – bo o ile nie zostaną przeprowadzone dodatkowe dogrywki, najpewniej ostatni raz wcieli się w Paula Atrydę. Aktor przyznał, że “dorastał tworząc te filmy”, wskazując, że przemianę przechodził zarówno jego bohater, jak i on sam. Wyraził dumę z możliwości uczestniczenia w tym wielkim projekcie. Słowa te brzmiały jak pożegnanie z postacią. Villeneuve od dawna podkreśla, że Diuna 3, adaptacja Mesjasza Diuny, będzie jego finałem pracy nad serią. W tej samej rozmowie Chalamet skierował również żartobliwe słowa uznania do Adama Sandlera, nazywając go „najlepszym aktorem”.

Diuna: Część trzecia ma być adaptacją jednej z najbardziej wymagających książek Franka Herberta – znacznie bardziej mistycznej, dziwnej i trudniejszej w ekranizacji niż poprzednie tomy. Jednak fani nie mają wątpliwości, że Villeneuve, uważany za jednego z najwybitniejszych twórców science fiction swojego pokolenia, sprosta wyzwaniu.

