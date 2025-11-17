Wyczekiwana kontynuacja arcydzieła sci-fi z aktualizacją – aktor żegna się z kultową rolą

Koniec zdjęć to też koniec tej konkretnej postaci dla aktora. Czy kiedykolwiek wróci do roli?

Największą i najbardziej wyczekiwaną premierą science fiction tego roku będzie Avatar 3, który trafi do kin w grudniu. Produkcja Jamesa Camerona ma szansę ponownie zdominować box office, ale nie jest jedynym widowiskiem tej skali. W podobnej lidze znajduje się Diuna: Część Trzecia Denisa Villeneuve’a – monumentalna kontynuacja serii, która zadebiutuje rok później, w grudniu 2027 roku.

Timothée Chalamet o pracy przy Diunie: Części trzeciej

W rozmowie Adama Sandlera z Timothée Chalamet, przeprowadzonej dla The Hollywood Reporter, ten drugi ujawnił, że zakończył zdjęcia do trzeciej części Diuny. Potwierdził tym samym ostatnie doniesienia. To kluczowy etap produkcji – od teraz pozostaje ponad rok na intensywną pracę w postprodukcji.