Koniec zdjęć do filmu Diuna 3. Jeśli data premiery się utrzyma, czeka nas wielki pojedynek

Film może czerpać zarówno z drugiej, jak i trzeciej książki wielkiej sagi SF.

Zdjęcia do Diuny: Część trzecia Denisa Villeneuve’a, które trwały od lipca, oficjalnie dobiegły końca po czterech miesiącach intensywnej pracy. To ostatni rozdział trylogii, w której reżyser adaptuje kultowe powieści Franka Herberta. Koniec zdjęć do filmu Diuna 3. Co wiemy o filmie i kiedy premiera? Choć początkowo film określano roboczo jako Diuna: Mesjasz, Warner Bros. potwierdziło, że ostateczny tytuł będzie oparty na numeracji części. To sugeruje, że Villeneuve nie ograniczy się tylko do wątków z Mesjasza, lecz może sięgnąć również do fragmentów trzeciej książki – Dzieci Diuny.

Do obsady dołączyli niedawno Nakoa-Wolf Momoa i Ida Brooke jako Leto II i Ghanima, dzieci Paula Atrydy (Timothée Chalamet) i Chani (Zendaya). Ich obecność potwierdza wcześniejsze spekulacje o przeskoku czasowym, który postarzy bliźnięta i wprowadzi je do fabuły filmu, w którym zagrają już jako starsze dzieci, a nie noworodki, jak w poprzednich odsłonach. Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, Villeneuve prawdopodobnie wykorzysta w Części trzeciej jedynie wybrane fragmenty Dzieci Diuny. Jeśli zdecyduje się na większą ingerencję, możliwe, że zgłębi historię Leto II i Ghanimy w nowej perspektywie.

GramTV przedstawia:

Pod względem technicznym film ma wprowadzić znaczące zmiany estetyczne. Produkcja jest kręcona na taśmie filmowej, w tym w formatach 15-perf 65 mm (IMAX) i 5-perf 65 mm, jak poinformował Kodak. Operator Linus Sandgren, wielki zwolennik analogowego filmu, mógł przekonać Villeneuve’a do odejścia od cyfrowego podejścia dwóch poprzednich części. W efekcie finał trylogii ma cechować się bardziej organiczną, „namacalną” estetyką, która kontrastuje z cyfrowym stylem wcześniejszych filmów. Premiera Diuny: Część trzecia zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku, tego samego dnia co Avengers: Doomsday. Czy czeka nas kolejny kinowy fenomen w stylu Barbenheimera? Może czas na Dunesday?

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





