Wyczekiwana gra z Batmanem z przełożoną datą premiery. Zagramy wcześniej niż planowano

Właśnie pojawiło się świetne ogłoszenie dla fanów Mrocznego Rycerza w klockowym wydaniu. Premiera gry LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight została oficjalnie przyspieszona o tydzień. Zamiast pod koniec maja, gra trafi w ręce graczy już 22 maja. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami tytuł zmierza na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 i Nintendo Switch 2.

Przyspieszenie daty wydania oznacza również wcześniejszy start dla osób, które zdecydowały się na zakup bogatszych edycji. Wczesny dostęp (Deluxe Edition) zostanie udostępniony 19 maja, a premiera ogólna odbędzie się 22 maja.

