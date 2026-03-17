Wyczekiwana gra z Batmanem z przełożoną datą premiery. Zagramy wcześniej niż planowano

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight przyspieszone.
Właśnie pojawiło się świetne ogłoszenie dla fanów Mrocznego Rycerza w klockowym wydaniu. Premiera gry LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight została oficjalnie przyspieszona o tydzień. Zamiast pod koniec maja, gra trafi w ręce graczy już 22 maja. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami tytuł zmierza na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 i Nintendo Switch 2.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – nowy harmonogram premier
Przyspieszenie daty wydania oznacza również wcześniejszy start dla osób, które zdecydowały się na zakup bogatszych edycji. Wczesny dostęp (Deluxe Edition) zostanie udostępniony 19 maja, a premiera ogólna odbędzie się 22 maja.
Wczytywanie ramki mediów.
Gra zapowiada się na największą produkcję z serii LEGO o Batmanie. Twórcy potwierdzili, że otwarty świat gry jest większy niż ten z Batman: Arkham Knight, a do dyspozycji graczy oddano ponad 100 ikonicznych kostiumów. Standardowa edycja zawiera podstawową grę oraz Batsuit z „The Dark Knight Returns” (bonus do preorderu). Posiadacze edycji Deluxe będą mogli cieszyć się podstawową grą, trzema dniami wczesnego dostępu, Legacy Collection (pakiety: Arkham Trilogy, Batman Beyond, Party Music) oraz dostępem do przyszłego DLC Mayhem Collection.
GramTV przedstawia:
Wyrusz w podróż, która zaczyna się od początków Batmana, kiedy to młody Bruce Wayne trenuje z Ligą Cieni, staje się bohaterem Gotham City i tworzy nową rodzinę sojuszników z Jimem Gordonem, Catwoman, Robinem, Nightwingiem i Batgirl. Zmierz się z coraz większym zagrożeniem ze strony galerii złoczyńców Batmana, walcząc z Jokerem, Pingwinem, Mr. Freeze'em, Poison Ivy, Bane'em i innymi.
Mayhem Collection to duże rozszerzenie zaplanowane na wrzesień 2026 roku. Wprowadzi ono nowe grywalne postacie (Jokera i Harley Quinn), dodatkową misję fabularną oraz specjalny tryb „Mayhem”.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!