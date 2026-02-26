Ponad 100 kostiumów do zdobycia w LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Jonathan Smith, szef działu rozwoju w TT Games, potwierdził, że nowa odsłona klockowych przygód Batmana zaoferuje niespotykaną dotąd liczbę dodatków. W grze znajdzie się ponad 100 zróżnicowanych kostiumów, które będzie można kolekcjonować i podziwiać w rozbudowanej Jaskini Nietoperza.
Mimo że gra zachowa charakterystyczny dla serii humor, deweloperzy przyznają, że czerpią inspiracje z kultowego cyklu Batman: Arkham od Rocksteady. Celem jest połączenie poważniejszej narracji z „lekkością”, jaką dają klocki LEGO. Gra ma nagradzać fanów na każdym kroku – od ikonicznych strojów z różnych er komiksów i filmów, po unikalne pamiątki wypełniające Batcave. Skupienie się na rdzeniu bohaterów ma pozwolić na wyciśnięcie maksimum z mechaniki rozgrywki, czyniąc ją atrakcyjną zarówno dla młodszych, jak i starszych graczy.
Smith podkreśla, że nie obawia się zawiedzenia fanów oczekujących mroczniejszego podejścia. Według niego marka LEGO ma unikalną zdolność łączenia pokoleń, a im więcej aspektów dziedzictwa Batmana uda się zmieścić w jednej produkcji, tym bogatsze będzie doświadczenie dla wszystkich odbiorców.
