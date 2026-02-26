Ponad 100 kostiumów do zdobycia w LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Premiera jeszcze w tym roku.

Podczas tegorocznego IGN Fan Fest 2026 studio TT Games podzieliło się nowymi szczegółami na temat nadchodzącej produkcji z Rycerzem Gotham w roli głównej. Twórcy stawiają na ogromną skalę personalizacji i oddanie hołdu całej historii człowieka-nietoperza.

LEGO Batman – inspiracje serią Arkham i duch LEGO

Jonathan Smith, szef działu rozwoju w TT Games, potwierdził, że nowa odsłona klockowych przygód Batmana zaoferuje niespotykaną dotąd liczbę dodatków. W grze znajdzie się ponad 100 zróżnicowanych kostiumów, które będzie można kolekcjonować i podziwiać w rozbudowanej Jaskini Nietoperza.