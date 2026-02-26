Zaloguj się lub Zarejestruj

Ponad 100 kostiumów do zdobycia w LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Mikołaj Berlik
2026/02/26 13:10
0
0

Premiera jeszcze w tym roku.

Podczas tegorocznego IGN Fan Fest 2026 studio TT Games podzieliło się nowymi szczegółami na temat nadchodzącej produkcji z Rycerzem Gotham w roli głównej. Twórcy stawiają na ogromną skalę personalizacji i oddanie hołdu całej historii człowieka-nietoperza.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman – inspiracje serią Arkham i duch LEGO

Jonathan Smith, szef działu rozwoju w TT Games, potwierdził, że nowa odsłona klockowych przygód Batmana zaoferuje niespotykaną dotąd liczbę dodatków. W grze znajdzie się ponad 100 zróżnicowanych kostiumów, które będzie można kolekcjonować i podziwiać w rozbudowanej Jaskini Nietoperza.

Mimo że gra zachowa charakterystyczny dla serii humor, deweloperzy przyznają, że czerpią inspiracje z kultowego cyklu Batman: Arkham od Rocksteady. Celem jest połączenie poważniejszej narracji z „lekkością”, jaką dają klocki LEGO. Gra ma nagradzać fanów na każdym kroku – od ikonicznych strojów z różnych er komiksów i filmów, po unikalne pamiątki wypełniające Batcave. Skupienie się na rdzeniu bohaterów ma pozwolić na wyciśnięcie maksimum z mechaniki rozgrywki, czyniąc ją atrakcyjną zarówno dla młodszych, jak i starszych graczy.

GramTV przedstawia:

Smith podkreśla, że nie obawia się zawiedzenia fanów oczekujących mroczniejszego podejścia. Według niego marka LEGO ma unikalną zdolność łączenia pokoleń, a im więcej aspektów dziedzictwa Batmana uda się zmieścić w jednej produkcji, tym bogatsze będzie doświadczenie dla wszystkich odbiorców.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zadebiutuje 29 maja 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole nowej generacji. Ostatnio dowiedzieliśmy się o polskim dubbingu, jaki usłyszymy podczas rozgrywki.

Źródło:https://insider-gaming.com/lego-batman-offers-100-suits-and-other-collectibles/

Tagi:

News
wywiad
TT Games
LEGO
IGN
lego batman
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
