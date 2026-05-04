Kunimitsu wraca do Tekken 8. Znamy datę premiery nowej postaci DLC

Bandai Namco ujawnia szczegóły nowego sezonu i prezentuje pierwszego wojownika.

Fani Tekken 8 nie będą długo czekać na kolejną porcję zawartości. Bandai Namco potwierdziło datę premiery pierwszej postaci z sezonu numer 3 – do gry powróci dobrze znana Kunimitsu. Tekken 8 – Kunimitsu otwiera Season 3 Nowa (a właściwie powracająca) bohaterka trafi do gry 27 maja w ramach wczesnego dostępu dla posiadaczy przepustki sezonowej. Pozostali gracze będą mogli sięgnąć po nią kilka dni później – 1 czerwca. Zapowiedzi towarzyszył pełny zwiastun rozgrywki, który pokazuje Kunimitsu w akcji.

Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych i jednocześnie najbardziej mobilnych postaci w całej serii Tekken 8, znana jako „Phantom Thief” i wywodząca się z klanu Manji. W najnowszej odsłonie występuje jako córka oryginalnej Kunimitsu, która przejęła jej rolę i styl walki, jednocześnie rozwijając go o nowe techniki. Jej fundamentem pozostaje szybkie, oparte na unikach Manji Ninjutsu, które pozwala błyskawicznie skracać dystans, zaskakiwać przeciwnika i kontrolować tempo starcia. W trzecim sezonie zyskuje dodatkowe narzędzia ofensywne, w tym efektowny atak ogniem oraz nowy Rage Art, który podkreśla jej zabójczą precyzję i zdolność do kończenia pojedynków jednym ruchem.

GramTV przedstawia:

To jednak dopiero początek atrakcji w 3. sezonie. Twórcy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach do gry trafią także Bob oraz Roger Jr., a czwarty wojownik zostanie ujawniony już 24 maja podczas wydarzenia Combo Breaker. Nowy sezon to również dodatkowa zawartość – w tym 44 elementy kosmetyczne, pakiet Aurora Outfit oraz nowa arena walk. Od premiery w styczniu 2024 roku Tekken 8 jest regularnie rozwijany przez Bandai Namco. Sama bijatyka jest dostępna na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.