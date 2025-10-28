Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekły opinie po testach nowej gry Bungie. Gracze zachwyceni

Mikołaj Berlik
2025/10/28 16:15
1
0

Marathon powraca w wewnętrznych testach.

Zamknięte testy techniczne Marathonu przynoszą pierwsze efekty. Pomimo obowiązującej umowy NDA, w sieci pojawiły się przecieki, w tym komentarze i krótkie nagrania. Większość z nich wskazuje, że Bungie poczyniło zauważalne postępy po problemach z początku roku.

Marathon
Marathon

Marathon – przecieki z testów sugerują poprawę jakości gry

Z relacji uczestników wynika, że gra wciąż wymaga dopracowania, ale jej ogólny odbiór jest pozytywny. Niektórzy gracze chwalą system frakcji i zadań, inni zwracają uwagę na kontrowersyjne rozwiązania – jak opłaty za usunięcie modyfikacji z broni czy ograniczoną przestrzeń ekwipunku. Mimo tych wad wielu testerów deklaruje, że wciąż dobrze bawi się podczas rozgrywki, licząc, że Bungie da tytułowi więcej czasu na rozwój.

GramTV przedstawia:

Inni uczestnicy testów twierdzą, że Marathon wygląda lepiej niż w poprzednich wersjach, a doświadczenie dla pojedynczego gracza przypomina wręcz horror. Gracze, którzy widzieli przecieki, mówią o „znaczącej poprawie” względem wcześniejszej alfy. Część wciąż narzeka jednak na drobne problemy, jak niedopracowane mapowanie przycisków czy błędy w dźwięku przestrzennym.

To dobra wiadomość dla Bungie, które w ostatnich miesiącach zmagało się z kryzysem wewnętrznym i opóźnieniami w produkcji. Po tych testach widać jednak, że studio konsekwentnie pracuje nad przywróceniem zaufania graczy. Według wcześniejszych wieści premiera gry wciąż planowana jest do marca 2026 rokuniestety tytuł nie będzie darmowy.

Źródło:https://insider-gaming.com/marathon-leaks-closed-test-reveal-positivity/

Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:31

Znaczy co? Arc Raiders będzie konkurować z Art Raiders? :-D

Taaaa... będę w 100% ufał "wyciekowy" z Bungie na temat gry Bungie który się wygodnie pojawia kiedy konkurent odnosi sukces ;-)

Bo przecież ludzie kradnący pracę kogoś innego na pewno by nie kłamali na temat tego co myślą ich wewnętrzni testerzy albo fani dopuszczeni do testów. Nie nie nie. Przecież to by było nieetyczne. Tylko kłamcy i złodzieje robili by takie rzeczy....

...oh...




