Wyciekły opinie po testach nowej gry Bungie. Gracze zachwyceni

Zamknięte testy techniczne Marathonu przynoszą pierwsze efekty. Pomimo obowiązującej umowy NDA, w sieci pojawiły się przecieki, w tym komentarze i krótkie nagrania. Większość z nich wskazuje, że Bungie poczyniło zauważalne postępy po problemach z początku roku.

Marathon – przecieki z testów sugerują poprawę jakości gry

Z relacji uczestników wynika, że gra wciąż wymaga dopracowania, ale jej ogólny odbiór jest pozytywny. Niektórzy gracze chwalą system frakcji i zadań, inni zwracają uwagę na kontrowersyjne rozwiązania – jak opłaty za usunięcie modyfikacji z broni czy ograniczoną przestrzeń ekwipunku. Mimo tych wad wielu testerów deklaruje, że wciąż dobrze bawi się podczas rozgrywki, licząc, że Bungie da tytułowi więcej czasu na rozwój.