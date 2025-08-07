Marathon od Bungie nadal ma zadebiutować do marca 2026 roku

Sony potwierdza, że kontrowersyjny projekt wciąż jest planowany na bieżący rok fiskalny.
Mimo opóźnień i chłodnego przyjęcia pierwszych materiałów, Bungie nadal pracuje nad grą Marathon. Jak potwierdził finansowy dyrektor Sony, Lin Tao, tytuł ma zadebiutować do końca marca 2026 roku. Informacja pojawiła się w sesji Q&A po ogłoszeniu wyników finansowych firmy.
Marathon – problemy nie zatrzymały premiery
Podczas sesji pytań i odpowiedzi inwestorzy pytali m.in. o przyszłość gry i możliwość jej całkowitego skasowania. Lin Tao odpowiedział, że „naprawiamy obecnie problemy” i że Bungie wciąż planuje premierę w obecnym roku fiskalnym. „Jeśli premiera zostanie odwołana, konieczna będzie rewizja wyceny, ale na ten moment się tego nie spodziewamy” – dodał.
W oficjalnym komunikacie studio przyznało, że głos społeczności był „jasny i stanowczy”. Alpha test pozwolił na „skalibrowanie i skupienie gry wokół elementów, które uczynią ją wyjątkową: przetrwanie pod presją, tajemnice i lore, wyzwania na wzór raidów i znane z innych produkcji Bungie mechaniki FPS”.
Studio deklaruje, że wykorzystuje dodatkowy czas na dopracowanie tych elementów, choć wielu graczy i analityków nie wierzy już w sukces tego projektu. Mimo to Bungie pozostaje zdeterminowane, by doprowadzić Marathon do premiery.
