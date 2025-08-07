Zaloguj się lub Zarejestruj

Marathon od Bungie nadal ma zadebiutować do marca 2026 roku

Mikołaj Berlik
2025/08/07 16:00
0
0

Sony potwierdza, że kontrowersyjny projekt wciąż jest planowany na bieżący rok fiskalny.

Mimo opóźnień i chłodnego przyjęcia pierwszych materiałów, Bungie nadal pracuje nad grą Marathon. Jak potwierdził finansowy dyrektor Sony, Lin Tao, tytuł ma zadebiutować do końca marca 2026 roku. Informacja pojawiła się w sesji Q&A po ogłoszeniu wyników finansowych firmy.

Marathon

Marathon – problemy nie zatrzymały premiery

Podczas sesji pytań i odpowiedzi inwestorzy pytali m.in. o przyszłość gry i możliwość jej całkowitego skasowania. Lin Tao odpowiedział, że „naprawiamy obecnie problemy” i że Bungie wciąż planuje premierę w obecnym roku fiskalnym. „Jeśli premiera zostanie odwołana, konieczna będzie rewizja wyceny, ale na ten moment się tego nie spodziewamy” – dodał.

Gra została opóźniona po nieprzychylnych reakcjach na pierwszy zwiastun i testy wersji alpha. Kontrowersje pogłębiły zarzuty o plagiat pod adresem jednego z grafików koncepcyjnych, na które Bungie musiało oficjalnie odpowiedzieć.

GramTV przedstawia:

W oficjalnym komunikacie studio przyznało, że głos społeczności był „jasny i stanowczy”. Alpha test pozwolił na „skalibrowanie i skupienie gry wokół elementów, które uczynią ją wyjątkową: przetrwanie pod presją, tajemnice i lore, wyzwania na wzór raidów i znane z innych produkcji Bungie mechaniki FPS”.

Studio deklaruje, że wykorzystuje dodatkowy czas na dopracowanie tych elementów, choć wielu graczy i analityków nie wierzy już w sukces tego projektu. Mimo to Bungie pozostaje zdeterminowane, by doprowadzić Marathon do premiery.

Tagi:

News
zapowiedź
data wydania
Bungie
ogłoszenie
Marathon
Q&A
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112