Marathon od Bungie nadal ma zadebiutować do marca 2026 roku

Mimo opóźnień i chłodnego przyjęcia pierwszych materiałów, Bungie nadal pracuje nad grą Marathon. Jak potwierdził finansowy dyrektor Sony, Lin Tao, tytuł ma zadebiutować do końca marca 2026 roku. Informacja pojawiła się w sesji Q&A po ogłoszeniu wyników finansowych firmy.

Marathon – problemy nie zatrzyma ły premiery

Podczas sesji pytań i odpowiedzi inwestorzy pytali m.in. o przyszłość gry i możliwość jej całkowitego skasowania. Lin Tao odpowiedział, że „naprawiamy obecnie problemy” i że Bungie wciąż planuje premierę w obecnym roku fiskalnym. „Jeśli premiera zostanie odwołana, konieczna będzie rewizja wyceny, ale na ten moment się tego nie spodziewamy” – dodał.