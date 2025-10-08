Marathon nie będzie darmowy. Ile będzie kosztować gra Bungie i PlayStation?

Wyciek ujawnia ceny i zawartość edycji gry Bungie.

W sieci pojawiły się rzekome szczegóły dotyczące nadchodzącej strzelanki pierwszoosobowej, Marathon, za którą odpowiada studio Bungie. Informacje, które ujawniono, dotyczą ceny gry, jej edycji, przepustki sezonowej oraz listy uzbrojenia, jakiego gracze mogą spodziewać się w momencie premiery. Za przekazanie tych niepotwierdzonych wieści odpowiada użytkownik Deakstiny, który udostępnił je za pośrednictwem platformy X. Chociaż są to jedynie spekulacje, dają one wgląd w możliwą strategię, którą Bungie ma zamiar przyjąć w odniesieniu do gry Marathon, która trafi na PS, Xboxy i PC. Ile będzie kosztować najnowszy Marathon od PlayStation i Bungie? Według krążących plotek gra ma być dostępna w dwóch głównych wariantach cenowych. Edycja Standardowa Marathon ma kosztować 39,99 dolarów. Droższa Edycja Deluxe będzie natomiast dostępna w cenie 59,99 dolarów. Anonimowy informator twierdzi, że struktura cenowa jest „całkiem standardowa”, porównując ją do kosztów innej popularnej produkcji, jaką jest Helldivers 2. W skład Edycji Deluxe mają wchodzić tak zwane „tokeny przepustki sezonowej” o szacunkowej wartości około 30 dolarów.

System monetyzacji oparty na przepustce sezonowej ma być ukierunkowany wyłącznie na elementy kosmetyczne. Przypuszcza się, że koszt każdej przepustki sezonowej będzie oscylował w granicach 10 dolarów. Ważnym aspektem ujawnionej strategii jest fakt, że w każdym sezonie gracze będą mogli oczekiwać wprowadzenia nowej postaci, określanej mianem Runnera. Ujawnione zostały także informacje dotyczące bonusów przewidzianych dla osób, które zdecydują się złożyć zamówienie przedpremierowe. Oprócz ekskluzywnych elementów kosmetycznych, pre-order ma gwarantować graczom kilka nagród w postaci crossoverów, które wprost nawiązują do innej flagowej serii Bungie, czyli Destiny 2. Ponadto osoby zamawiające Marathon przed premierą, otrzymają unikalne dodatki wizualne do wykorzystania w grze, w tym różowy skin dla pistoletu, talizman, emblemat, tło profilu oraz specjalną naklejkę.

Wyciek dostarczył również szczegółowej listy uzbrojenia, które rzekomo ma być dostępne w grze w dniu jej premiery. Spekuluje się, że Marathon ma oferować aż 28 różnych rodzajów broni. Arsenał ma obejmować karabiny szturmowe, LMG, karabiny precyzyjne, pistolety czy strzelby. Dla fanów skradania przewidziano trzy karabiny snajperskie. Wybierz swojego gońca i razem z dwojgiem towarzyszy zmierz się z przeciwnymi drużynami oraz wrogimi siłami bezpieczeństwa, aby zdobyć broń i ulepszenia. Przetrwaj, a wszystko, co zdobędziesz, będzie Twoje. Rośnij w siłę, wypełniaj skarbiec i przygotuj się na wyzwania w walce o wysoką stawkę. W kontekście rozwoju gry warto przypomnieć, że Bungie niedawno uruchomiło zapisy dla graczy chętnych do udziału w nadchodzących, zamkniętych testach technicznych Marathon. Testy te mają odbyć się w terminie od 22 do 28 października 2025 roku. Wczytywanie ramki mediów.

