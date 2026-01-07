Zwieńczenie dekady prac. LEGO prezentuje system SMART Play

LEGO nareszcie zaprezentowało “mądry klocek”, który zmieni sposób zabawy.

Najpierw były plotki, potem zapowiedzi przez samą firmę, a teraz wreszcie naszym oczom ukazała się jedna z większych rewolucji, do jakich doszło w świecie LEGO na przestrzeni ostatnich lat. Duńczycy zaprezentowali SMART Play, czyli zwieńczenie prac, które rozpoczęły się dekadę temu. Bardzo mądry klocek Podstawą całego systemu jest SMART Klocek, czyli klasyczny element LEGO o wymiarach 2x4. Niby nic takiego, ale diabeł, jak to często bywa, tkwi w szczegółach. Duńczycy wyposażyli bowiem klocek w nowoczesną elektronikę, w tym w akcelerometr, który stanowi tutaj podstawę zabawy. Dzięki niemu bryła rozpoznaje sposób, w jaki się porusza. Ponadto znalazły się w nim m.in. skaner rozpoznający kolory, syntezator dźwięku czy też dynamicznie reagujące światła. Sercem jest tutaj specjalnie skonstruowany układ scalony ASIC.

Aby miało to wszystko sens, potrzebny nam jest SMART Tag. To mała płytka, stanowiąca podstawę tego, czym w danym momencie ma być SMART Klocek. Czy ma wydawać odgłos policyjnego samochodu, czy też dźwięk wirnika śmigłowca, czy też robić coś innego? To wszystko zawarto w mądrym klocku, ale jego potencjał uwolni dopiero mądra etykieta. Do tego wszystkiego dochodzą również SMART Figurki, które po przybliżeniu do specjalnego klocka mogą poniekąd “ożyć”. Oczywiście nie dosłownie, ale dzięki nim SMART Klocek będzie wydawać odpowiednie dźwięki, ukazujące nam nastrój danej postaci.

Wszystkie te trzy elementy składają się na system SMART Play, w ramach którego wspomniany już przez nas helikopter może np. dynamicznie reagować na to, czy nim startujemy, lądujemy albo poruszamy się. Zgłoszono aż 25 patentów. W szczytowym momencie linia produkcyjna samego modułu dźwiękowego miała długość siedmiu autobusów szkolnych i liczyła około 160 stanowisk roboczych. To poziom technicznej produkcji, jakiego jeszcze nie widzieliśmy w Grupie LEGO – zapewniają sami Duńczycy. Mądre klocki zadebiutują już w marcu tego roku. Swoistym poligonem doświadczalnym będzie w tym wypadku seria LEGO Star Wars, bo to ona jako pierwsza doczeka się zestawów korzystających ze SMART Play. Niemniej nie będzie zaskoczeniem, jeżeli jeszcze przed końcem roku liczba serii podłączonych pod nowe rozwiązanie znacząco wzrośnie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to musicie wiedzieć, że już za moment. tj.9 stycznia o godzinie 15:00 polskiego czasu ruszy przedsprzedaż następujących zestawów: LEGO 75421 Star Wars Darth Vader's TIE Fighter (473 elementy)

LEGO 75423 Star Wars Luke's Red Five X-wing (584 elementy)

LEGO 75427 Star Wars Throne Room Duel & A-wing (962 elementy)