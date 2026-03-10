Zaloguj się lub Zarejestruj

Genialne science fiction powraca. Pierwszy pełny zwiastun nowego sezonu potwierdza szybką premierę

Radosław Krajewski
2026/03/10 15:16
Serial już za niedługo powróci z nowymi odcinkami.

Po półtora rocznej przerwie powraca jeden z najlepszych seriali science fiction ostatnich lat. Już wcześniej doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna czwartego sezonu Stamtąd, który ujawnił datę premiery, a teraz platforma MGM+ podzieliła się pierwszym pełnym trailerem nadchodzących odcinków. Fani mogą oczekiwać kolejnych dramatycznych losów bohaterów, odkrycia następnych tajemnic i mrocznej, horrorowej atmosfery. Nie zabraknie również nowych postaci, a także innych niespodzianek dla fanów serialu Stamtąd. Zwiastun czwartego sezonu zobaczycie poniżej.

Stamtąd
Stamtąd

Stamtąd – nowy zwiastun czwartego sezonu

Stamtąd opowiada historię mieszkańców małego miasteczka, którzy zostali uwięzieni w jego wnętrzu, nie mogąc w żaden sposób wydostać się tej pułapki. Nocą miasto zostaje opanowane przez potwory, które nie cofną się przed niczym, aby zabić kolejne ofiary. W drugim sezonie bohaterowie odkryli kolejne sekrety dotyczące przerażających początków miasteczka, które mogą pomóc im w ucieczce.

Twórcą serialu jest John Griffin, który wcześniej pracował nad remakiem Strefy mroku z 2019 roku oraz filmem Krater dla Disney+. W obsadzie znaleźli się: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Shaun Majumder, Scott McCord, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Pegah Ghafoori, Corteon Moore, Hannah Cheramy, Simon Webster, Avery Konrad, Paul Zinno, Elizabeth Moy, Deborah Grover, Angela Moore, Kaelen Ohm, A.J. Simmons, Nathan D. Simmons, Robert Joy oraz Samantha Brown.

Premierę czwartego sezonu Stamtąd wyznaczono na 19 kwietnia bieżącego roku. Warto przypomnieć, że dotychczasowe trzy sezonu Stamtąd dostępne są do obejrzenia na platformie HBO Max.

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
horror
serial
science fiction
streaming
HBO
HBO Max
sci-fi
MGM
Stamtąd
MGM+
From
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

