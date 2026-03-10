Genialne science fiction powraca. Pierwszy pełny zwiastun nowego sezonu potwierdza szybką premierę

Po półtora rocznej przerwie powraca jeden z najlepszych seriali science fiction ostatnich lat. Już wcześniej doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna czwartego sezonu Stamtąd, który ujawnił datę premiery, a teraz platforma MGM+ podzieliła się pierwszym pełnym trailerem nadchodzących odcinków. Fani mogą oczekiwać kolejnych dramatycznych losów bohaterów, odkrycia następnych tajemnic i mrocznej, horrorowej atmosfery. Nie zabraknie również nowych postaci, a także innych niespodzianek dla fanów serialu Stamtąd. Zwiastun czwartego sezonu zobaczycie poniżej.

Stamtąd – nowy zwiastun czwartego sezonu

Stamtąd opowiada historię mieszkańców małego miasteczka, którzy zostali uwięzieni w jego wnętrzu, nie mogąc w żaden sposób wydostać się tej pułapki. Nocą miasto zostaje opanowane przez potwory, które nie cofną się przed niczym, aby zabić kolejne ofiary. W drugim sezonie bohaterowie odkryli kolejne sekrety dotyczące przerażających początków miasteczka, które mogą pomóc im w ucieczce.