Filmowy Bioshock miał zachować oba zakończenia gry

Czy filmowy Bioshock powstanie? Zdania rabinów w tej materii są podzielone, bo projekt zdaje się wisieć w powietrzu już od wielu lat.

W międzyczasie dochodziło też do zmian np. na stanowisku reżysera. W pewnym momencie za film odpowiedzialny miał być Gore Verbinski. Verbinski miał zaskakujący plan na filmowego Bioshocka 61-letni Verbinski najbardziej kojarzony jest jako twórca trzech pierwszych części Piratów z Karaibów, a także m.in. The Ring oraz Ringo. Jak się okazuje miał on również konkretny pomysł na film Bioshock. Tam przy współpracy z trzykrotnie nominowanym do Oscara scenarzystą, Johnem Loganem, zamierzał… uwzględnić oba zakończenia gry. Amerykanin ujawnił to podczas niedawnej sesji Q&R na Reddicie, chociaż nie do końca wiadomo, w jaki sposób zamierzał to zrobić.

Tak Verbinski opisuje swoje pomysły na filmową adaptację produkcji 2K Boston: Gdy byliśmy blisko realizacji tego projektu w Universal, kochałem go. Zamierzałem głęboko zanurzyć się w motyw Edypa i zdecydowanie utrzymać twardą kategorię wiekową R wraz z Siostrzyczkami oraz “wyborami” dokonywanymi przez protagonistę… i konsekwencjami. Ciężko pracowaliśmy wraz ze scenarzystą Johnem Loganem, by zachować oba zakończenia i nie mogłem się doczekać, by przenieść do na wielki ekran i solidnie namącić ludziom w głowach. Mieliśmy świetne projekty dla Tatuśków i całą obłąkaną estetykę art déco. Każdego roku słyszę coś o tym projekcie, ale nie jestem pewny, czy jakiekolwiek studio byłoby gotowe, by pójść tak daleko, jak chciałem.

GramTV przedstawia:

Dlaczego pomysły te nie zostały nigdy przerzucone na ekran? Twórca serii Bioshock, Ken Levine, już w 2017 roku miał teorię, iż miało to związek z nieudaną premierą Watchmena. Porażka filmu Zacka Snydera miała skłonić Universal do odejścia od pomysłu stworzenia wartej 200 milionów dolarów produkcji tylko dla dorosłych. Sam Verbinski zaś miał nie być chętny do ustępstw ani w kwestii budżetu, ani też kategorii wiekowej. W efekcie Universal zatrudniło nowego reżysera, który jednak nie przypadł Levine’owi do gustu, wobec czego projekt nigdy nie został zrealizowany. Obecnie nad filmowym Bioshockiem pracować mają zaś Netflix oraz Take-Two. W wypadku tej pozycji reżyserem ma być Francis Lawrence, który wcześniej stworzył 4 z 5 odsłon Igrzysk Śmierci. Autorem scenariusza ma być zaś Michael Green, znany choćby z Logana czy też Blade Runner 2049.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

