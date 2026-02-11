Resident Evil 5 Remake jednak nie powstaje. Capcom anulował kilka gier z serii

Fani mogą przestać czekać na te projekty.

W sieci pojawiły się nowe doniesienia dotyczących serii Resident Evil. Branżowy insider AestheticGamer, znany doskonale fanom jako Dusk Golem, ujawnił kulisy kilku anulowanych projektów Capcomu, a przy okazji odniósł się do plotek o rzekomym remake’u Resident Evil 5. Według jego doniesień gra nie znajduje się obecnie w produkcji, co stoi w sprzeczności z niedawnymi spekulacjami fanów. Resident Evil 5 nie znajduje się w produkcji. Capcom przez lata skasował wiele projektów z serii Informator twierdzi, że w latach 2012 do 2014 Capcom pracował nad wieloma projektami z uniwersum Resident Evil, które ostatecznie zostały anulowane lub znacząco zmienione. Jednym z nich było fabularne DLC do Resident Evil 6, osadzone po wydarzeniach z podstawowej wersji gry. Dodatek miał koncentrować się na Claire Redfield i Moirze Burton współpracujących z organizacją TerraSave w zniszczonym Tall Oaks.

Według przecieków rozszerzenie oferowało mroczne lasy na obrzeżach Tall Oaks oraz nowe warianty zmutowanych zombie. Projekt został jednak anulowany po chłodnym przyjęciu Resident Evil 6, które nie spełniło oczekiwań sprzedażowych wydawcy, a część pomysłów przerobiono później na osobny projekt. Insider wspomniał również o grze o kryptonimie Biohazard Z, utrzymanej w klimacie westernu i inspirowanej trendami survivalowymi. W roli głównej miał wystąpić Barry Burton. Produkcja nie wyszła poza wczesny etap przygotowań i istniała głównie w formie grafik koncepcyjnych oraz wstępnych modeli. Część elementów, w tym projekt plecaka Barry’ego, wykorzystano później w Resident Evil: Revelations 2. Dusk Golem opisał także eksperymentalną koncepcję Resident Evil w otwartym świecie, rozgrywającą się na rosyjskiej wyspie. Gra miała stawiać na mechaniki przetrwania, polowanie, system głodu oraz cykl dnia i nocy, lecz ostatecznie również została skasowana. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Nie zabrakło informacji o wczesnych wersjach Resident Evil 7. Jedna z nich przedstawiała historię Leona i Sherry w unoszącym się na wodzie włoskim mieście, gdzie przeciwnikami były wodne mutacje, a broń wykorzystywała elementy środowiska. Powstało nawet demo trwające od 40 do 60 minut, jednak projekt anulowano. Inna wersja osadzona w Brazylii również została porzucona, gdy Capcom skierował prace na ostateczną wizję Resident Evil 7. Insider odniósł się także do nowszych wydarzeń i ujawnił, że w 2022 roku anulowano Resident Evil: Revelations 3 z Rebeccą Chambers w roli głównej. Zasugerował, że część pomysłów mogła zostać wykorzystana w późniejszych produkcjach, choć podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia. Na koniec Dusk Golem skomentował plotki o remake’u Resident Evil 5, jasno stwierdzając, że gra nie została zatwierdzona do produkcji i obecnie firma nie pracuje nad grą. Według jego informacji aktywnie rozwijane są natomiast remake’i Resident Evil: Code Veronica oraz Resident Evil 0, które miały otrzymać zielone światło w 2022 roku. Warto przypomnieć, że obecnie Capcom przygotowuje się do premiery Resident Evil Requiem, która została wyznaczona na 27 lutego. Niedawno do sieci trafił nowy zwiastun gry, prezentujący rozgrywkę z wersji na Nintendo Switch 2. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.