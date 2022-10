SILENT HILL 2 oficjalnie zapowiedziany. Remake od polskiego Bloober Team

Plotki, które pojawiały się w sieci od wielu lat, ostatecznie się potwierdziły, a fani serii SILENT HILL mogą otwierać szampana. Podczas pokazu KONAMI poświęconemu wspomnianemu cyklowi oficjalnie zapowiedziano SILENT HILL 2, czyli remake, nad którym – również zgodnie z pogłoskami – rzeczywiście pracuje polskie studio Bloober Team pochodzące z Krakowa. Zespół jest znany przede wszystkim z gry The Medium czy serii Layers of Fear. Poniżej prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje.

SILENT HILL 2 – remake od Bloober Team nadchodzi

Otrzymaliśmy potwierdzenie, że remake kultowej odsłony legendarnej serii, która pierwotnie została wydana na PlayStation 2 w 2001 roku oraz na komputery osobiste dwa lata później, zadebiutuje w pierwszej kolejności na komputerach osobistych na platformie Steam oraz konsolach PlayStation 5. Co więcej, na sprzęcie sony tytuł będzie czasowym ekskluzywem – stąd ewentualnej wersji na Xboksy Series X i Series S należy spodziewać się dopiero po roku od debiutu. Niestety, nie ujawniono daty premiery; najprawdopodobniej poczekamy do 2024 roku (choć rok 2023 nie jest oczywiście niemożliwy).

Oprócz tego warto zaznaczyć, iż w pracach nad tytułem bierze udział co najmniej dwóch autorów pierwowzoru. Pierwszym jest Masahiro Ito, czyli reżyser artystyczny oryginału, drugim zaś Akira Yamaoka, czyli kompozytor, który stworzył ścieżkę dźwiękową do SILENT HILL 2 z 2001 roku. Oczywiście, należy spodziewać się nowych utworów czy dźwięków otoczenia. Poza tym zmiany zajdą w rozgrywce – remake ma być bowiem dostosowany do współczesnych standardów, co oznacza m.in. perspektywę zza ramienia bohatera. Teraz pozostaje jedynie (bardzo) cierpliwie czekać na więcej informacji