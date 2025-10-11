Marvel oficjalnie zapowiedział nowy serial science fiction. Pokazano pierwsze logo i zdradzono szczegóły

Publiczności pokazano również pierwszy zwiastun.

Wonder Man, który otrzymał pierwszy pełny zwiastun, nie był jedyną produkcją zaprezentowaną podczas panelu Marvela na nowojorskim Comic Conie. Studio oficjalnie ogłosiło jeden ze swoich nadchodzących seriali, o którym fani mogli dowiedzieć się z licznych branżowych informacji i przecieków, czyli Vision Quest. Produkcja zadebiutuje na platformie Disney+ w 2026 roku i zamknie opowieść rozpoczętą w WandaVision oraz rozwijaną w To właśnie Agatha. To trzeci rozdział trylogii, której głównym motywem są emocjonalne konsekwencje żałoby i tożsamości bohaterów balansujących między człowieczeństwem a nadprzyrodzonymi mocami. Vision Quest – Marvel oficjalnie zapowiedział serial i zaprezentował pierwsze logo W zwiastunie zaprezentowanym publiczności podczas panelu pojawił się Paul Bettany w dobrze znanej roli Visiona. Widzowie zobaczyli zarówno białą wersję androida, która odleciała w nieznane po wydarzeniach z WandaVision, jak i jego ludzką postać. Jedną z najbardziej zaskakujących scen była obecność Ultrona, Jarvisa, Friday oraz Edith w ciałach przypominających ludzi. Szczególne emocje wzbudziła krótka scena ukazująca dorosłego Tommy’ego, syna Visiona i Wandy Maximoff, który jako dziecko był jednym z centralnych elementów historii w Westview.

Zwiastun rozpoczyna się sceną przed monumentalną białą rezydencją, do której samotnie przybywa Vision. W środku witają go postacie przypominające służących, jednak szybko okazuje się, że są to fizyczne manifestacje dawnych programów sztucznej inteligencji Tony’ego Starka. Jarvis, Friday i Edith zyskują w ten sposób realne ciała, co wywołało wśród fanów falę spekulacji na temat nowego kierunku rozwoju technologii w uniwersum Marvela. Ultron, dotąd przedstawiany jako robotyczny przeciwnik Avengers, tym razem pojawia się jako człowiek, co zapowiada zupełnie nowy wymiar konfliktu. Głos tej postaci ponownie użyczył James Spader, który powrócił do tej roli po raz pierwszy od czasu Avengers: Czas Ultrona.

W obsadzie serialu znaleźli się również: Todd Stashwick, T’Nia Miller, Ruaridh Mollica i Emily Hampshire. Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Terry Matalas, znany z pracy nad Star Trek: Picard. Według pierwszych przecieków serial ma mieć wyraźnie poważniejszy ton niż wcześniejsze produkcje z tego uniwersum. Twórcy mają skupić się na tematach pamięci, świadomości oraz poszukiwaniu własnej tożsamości przez bohatera, który formalnie nie jest człowiekiem, lecz nosi w sobie wspomnienia i emocje człowieka. Vision Quest ma wypełnić lukę pozostawioną przez WandaVision i odpowiedzieć na pytania, które od lat nurtują fanów. Widzowie dowiedzą się, co stało się z Visionem i czy Ultron został faktycznie zniszczony, czy tylko czekał na odpowiedni moment do powrotu. Według doniesień fabuła ma łączyć elementy science fiction z psychologicznym dramatem. Twórcy chcą pokazać bohatera, który próbuje zrozumieć, kim naprawdę jest: maszyną z ludzkimi wspomnieniami czy człowiekiem w mechanicznym ciele. Wprowadzenie postaci Tommy’ego, a wcześniej Billy’ego w To właśnie Agatha, wskazuje na przygotowania do większej historii z udziałem następnego pokolenia bohaterów Marvela.

