Najnowsza produkcja Marvela otrzymała pełny zwiastun. Ujawniono datę premiery

Radosław Krajewski
2025/10/11 20:45
Wczoraj pierwszy teaser, a dzisiaj już pełny trailer nowego serialu z MCU.

Dopiero co Marvel wypuścił pierwszy oficjalny materiał promujący Wonder Mana, a już teraz, podczas Comic Con w Nowym Jorku, na panelu poświęconym serialom Marvela, pokazano pełny zwiastun nadchodzącej produkcji. Materiał prezentuje tytułowego bohatera, który próbuje rozkręcić swoją aktorską karierę. Na swej drodze spotyka Trevora Slattery’ego, doskonale znaną fanom MCU postać. Potwierdzono również, że Wonder Man zadebiutuje na Disney+ 27 stycznia. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Wonder Man z pierwszym pełnym zwiastunem serialu Marvela

Wonder Man został pomyślany jako satyra superbohaterska i swoisty hołd dla Los Angeles oraz przemysłu filmowego. Producenci Destin Daniel Cretton i Andrew Guest, inspirowali się tonem takich produkcji jak Dolina krzemowa, Dave czy Barry. Niestety szczegóły fabuły wciąż nie są znane.

W tytułowego bohatera wcielił się Yahya Abdul-Mateen II, znany chociażby z dwóch części Aquamana. W obsadzie znalazł się również Demetrius Grosse jako Eric Williams, czyli Grim Reaper, brat głównego bohatera. Powróci także Sir Ben Kingsley, ponownie wcielając się w Trevora Slattery’ego, znanego z wcześniejszych filmów Marvela. Wśród nowych twarzy pojawi się Byron Bowers w jeszcze nieujawnionej roli. Plotki sugerują także gościnne występu Eda Harrisa, Boba Odenkirka i Courtney Cox, choć oficjalnie potwierdzono jedynie udział Harrisa, który sportretuje Neala Saroyana, agenta Simona.

Reżyserią kilku odcinków zajęła się Stella Meghie, znana z filmu The Photograph. Destin Daniel Cretton, który wyreżyseruje także Spider-Mana 4, odpowiada za dwa pierwsze odcinki i jest jednym z twórców scenariusza.

Premiera Wonder Man została zaplanowana na 27 stycznia w Ameryce oraz 28 stycznia w Polsce. Serial będzie można oglądać na Disney+.

Radosław Krajewski

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 21:46

Ej, to nawet fajnie wygląda. 




