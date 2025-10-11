Najnowsza produkcja Marvela otrzymała pełny zwiastun. Ujawniono datę premiery

Wczoraj pierwszy teaser, a dzisiaj już pełny trailer nowego serialu z MCU.

Dopiero co Marvel wypuścił pierwszy oficjalny materiał promujący Wonder Mana, a już teraz, podczas Comic Con w Nowym Jorku, na panelu poświęconym serialom Marvela, pokazano pełny zwiastun nadchodzącej produkcji. Materiał prezentuje tytułowego bohatera, który próbuje rozkręcić swoją aktorską karierę. Na swej drodze spotyka Trevora Slattery’ego, doskonale znaną fanom MCU postać. Potwierdzono również, że Wonder Man zadebiutuje na Disney+ 27 stycznia. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Wonder Man z pierwszym pełnym zwiastunem serialu Marvela

Wonder Man został pomyślany jako satyra superbohaterska i swoisty hołd dla Los Angeles oraz przemysłu filmowego. Producenci Destin Daniel Cretton i Andrew Guest, inspirowali się tonem takich produkcji jak Dolina krzemowa, Dave czy Barry. Niestety szczegóły fabuły wciąż nie są znane.