Wyciekł pierwszy zwiastun Strasznego filmu 6. Film naśmiewa się nawet z zaimków i poprawności politycznej

Nie tylko horrory padły ofiarą parodii, ale również poprawność polityczna i obecna polityka w Stanach Zjednoczonych.

Do kin trafił pierwszy zwiastun filmu Strasznego filmu 6, który w Ameryce wyświetlany jest przed seansami Krzyku 7. Materiał bardzo szybko wyciekł do internetu w całkiem dobrej jakości, choć wytwórnia intensywnie usuwa go z mediów społecznościowych. Mimo to fragmenty zapowiedzi wciąż krążą w sieci. Jeżeli chcecie go obejrzeć, to warto się pośpieszyć. Straszny film 6 – pierwszy zwiastun wyciekł do sieci Zwiastun otwiera scena w metrze, w której młoda kobieta zostaje osaczona przez grupę zamaskowanych morderców. Wśród nich można rozpoznać parodie takich ikon grozy jak Leatherface, M3GAN, czy Jason. Pojawia się również nowa, bardziej groteskowa wersja Ghostface’a. Twórcy nie stronią od współczesnych żartów, a jedna z pierwszych scen zawiera dowcip odnoszący się do tematu zaimków.

W zwiastunie możemy zobaczyć, że Straszny film 6 nabijać się będzie nie tylko z poprawności politycznej, ale również z wielu popularnych horrorów ostatnich lat. Możemy zobaczyć odniesienia do Grzeszników, Uśmiechnij się, M3GAN, Zniknięcia, Heart Eyes, Terrifier, Substancji, Oszukać przeznaczenie, czy Ma. Już teraz zwiastun zapowiada, że Straszny film 6 nie będzie stronił od ostrych, kontrowersyjnych żartów. Za sterami szóstej odsłony serii ponownie stanęli twórcy odpowiedzialni markę, czyli Marlon Wayans, Shawn Wayans oraz Keenen Ivory Wayans. Reżyserem jest Michael Tiddes, twórca Dom bardzo nawiedzony, 50 twarzy Blacka, Nago i Sześcioraczki.

GramTV przedstawia:

Na ekran wracają również Anna Faris jako Cindy Campbell oraz Regina Hall w roli Brendy Meeks. W obsadzie ponownie zobaczymy Marlona i Shawna Wayansów, a także Lochlyna Monroe’a, Dave’a Sheridana, Cheri Oteri, Chrisa Elliotta i Jona Abrahamsa. Do ekipy dołączają Damon Wayans Jr., Kim Wayans oraz Heidi Gardner. Przypomnijmy, że premierę Strasznego filmu 6 wyznaczono na 12 czerwca bieżącego roku. Krzyk 7 – recenzja filmu. Po co to istnieje? Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.