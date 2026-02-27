Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekł pierwszy zwiastun Strasznego filmu 6. Film naśmiewa się nawet z zaimków i poprawności politycznej

Radosław Krajewski
2026/02/27 14:25
0
0

Nie tylko horrory padły ofiarą parodii, ale również poprawność polityczna i obecna polityka w Stanach Zjednoczonych.

Do kin trafił pierwszy zwiastun filmu Strasznego filmu 6, który w Ameryce wyświetlany jest przed seansami Krzyku 7. Materiał bardzo szybko wyciekł do internetu w całkiem dobrej jakości, choć wytwórnia intensywnie usuwa go z mediów społecznościowych. Mimo to fragmenty zapowiedzi wciąż krążą w sieci. Jeżeli chcecie go obejrzeć, to warto się pośpieszyć.

Straszny film
Straszny film

Straszny film 6 – pierwszy zwiastun wyciekł do sieci

Zwiastun otwiera scena w metrze, w której młoda kobieta zostaje osaczona przez grupę zamaskowanych morderców. Wśród nich można rozpoznać parodie takich ikon grozy jak Leatherface, M3GAN, czy Jason. Pojawia się również nowa, bardziej groteskowa wersja Ghostface’a. Twórcy nie stronią od współczesnych żartów, a jedna z pierwszych scen zawiera dowcip odnoszący się do tematu zaimków.

W zwiastunie możemy zobaczyć, że Straszny film 6 nabijać się będzie nie tylko z poprawności politycznej, ale również z wielu popularnych horrorów ostatnich lat. Możemy zobaczyć odniesienia do Grzeszników, Uśmiechnij się, M3GAN, Zniknięcia, Heart Eyes, Terrifier, Substancji, Oszukać przeznaczenie, czy Ma. Już teraz zwiastun zapowiada, że Straszny film 6 nie będzie stronił od ostrych, kontrowersyjnych żartów.

Za sterami szóstej odsłony serii ponownie stanęli twórcy odpowiedzialni markę, czyli Marlon Wayans, Shawn Wayans oraz Keenen Ivory Wayans. Reżyserem jest Michael Tiddes, twórca Dom bardzo nawiedzony, 50 twarzy Blacka, Nago i Sześcioraczki.

GramTV przedstawia:

Na ekran wracają również Anna Faris jako Cindy Campbell oraz Regina Hall w roli Brendy Meeks. W obsadzie ponownie zobaczymy Marlona i Shawna Wayansów, a także Lochlyna Monroe’a, Dave’a Sheridana, Cheri Oteri, Chrisa Elliotta i Jona Abrahamsa. Do ekipy dołączają Damon Wayans Jr., Kim Wayans oraz Heidi Gardner.

Przypomnijmy, że premierę Strasznego filmu 6 wyznaczono na 12 czerwca bieżącego roku.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

Popkultura
zwiastun
film
wyciek
komedia
parodia
Marlon Wayans
Straszny film
Straszny film 6
Anna Faris
Regina Hall
Michael Tiddes
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112