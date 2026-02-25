Fallout 4: Anniversary Edition na Nintendo Switch 2 z wybuchowym premierowym zwiastunem

Bethesda oficjalnie zaprezentowała zwiastun premierowy Fallout 4: Anniversary Edition w wersji na Nintendo Switch 2. To wydanie jest promowane jako najlepszy sposób na doświadczenie przygód w Postnuklearnym Wspólnocie, łącząc klasyczną rozgrywkę z nowoczesnymi możliwościami nowej konsoli giganta z Kioto.
Fallout 4: Anniversary Edition – co zawiera?
To potężny pakiet zawartości, a ukończenie go w całości powinno zająć nam wiele, wiele przyjemnych godzin:
W zestawie znajdziemy wszystkie sześć oficjalnych rozszerzeń, w tym fabularne giganty jak Far Harbor czy Nuka-World.
Edycja zawiera mnóstwo dodatków z Creation Club, pozwalających na personalizację ekwipunku, pancerzy wspomaganych oraz – co najważniejsze – samego Ochłapa (Dogmeat).
Dzięki mocy Switcha 2 gracze mogą liczyć na stabilną rozgrywkę w otwartym świecie, która (według zwiastuna) prezentuje się znacznie lepiej niż to, co widzieliśmy na poprzedniej generacji przenośnych konsol.
Bethesda Game Studios, wielokrotnie nagradzani twórcy Starfield i The Elder Scrolls V: Skyrim, przedstawiają Fallout 4. Gra stanowi kamień milowy w dziedzinie gier RPG z otwartym światem i zdobyła ponad 200 nagród „Best Of”, w tym tytuł Gry Roku przyznawany przez DICE i BAFTA.
Jesteś jedynym ocalałym z Krypty 111, który wkracza do świata zniszczonego przez wojnę nuklearną. Każda chwila to walka o przetrwanie, każda decyzja kształtuje przyszłość. Odbuduj, przekształć i odzyskaj Pustkowie – na swój własny sposób.
Warto jednak pamiętać, że debiut Fallout 4: Anniversary Edition na innych platformach był dość kontrowersyjny ze względu na liczne błędy techniczne w dniu premiery. Choć Bethesda miała sporo czasu, by wyciągnąć wnioski i dopracować wersję na Switcha 2, nie możemy być pewni jakości portu.
