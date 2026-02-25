Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout 4: Anniversary Edition na Nintendo Switch 2 z wybuchowym premierowym zwiastunem

Mikołaj Berlik
2026/02/25 09:30
0
0

Bethesda udostępnia tytuł na nowej platformie.

Bethesda oficjalnie zaprezentowała zwiastun premierowy Fallout 4: Anniversary Edition w wersji na Nintendo Switch 2. To wydanie jest promowane jako najlepszy sposób na doświadczenie przygód w Postnuklearnym Wspólnocie, łącząc klasyczną rozgrywkę z nowoczesnymi możliwościami nowej konsoli giganta z Kioto.

Fallout 4: Anniversary Edition
Fallout 4: Anniversary Edition

Fallout 4: Anniversary Edition – co zawiera?

To potężny pakiet zawartości, a ukończenie go w całości powinno zająć nam wiele, wiele przyjemnych godzin:

  • W zestawie znajdziemy wszystkie sześć oficjalnych rozszerzeń, w tym fabularne giganty jak Far Harbor czy Nuka-World.
  • Edycja zawiera mnóstwo dodatków z Creation Club, pozwalających na personalizację ekwipunku, pancerzy wspomaganych oraz – co najważniejsze – samego Ochłapa (Dogmeat).

Dzięki mocy Switcha 2 gracze mogą liczyć na stabilną rozgrywkę w otwartym świecie, która (według zwiastuna) prezentuje się znacznie lepiej niż to, co widzieliśmy na poprzedniej generacji przenośnych konsol.

Bethesda Game Studios, wielokrotnie nagradzani twórcy Starfield i The Elder Scrolls V: Skyrim, przedstawiają Fallout 4. Gra stanowi kamień milowy w dziedzinie gier RPG z otwartym światem i zdobyła ponad 200 nagród „Best Of”, w tym tytuł Gry Roku przyznawany przez DICE i BAFTA.

Jesteś jedynym ocalałym z Krypty 111, który wkracza do świata zniszczonego przez wojnę nuklearną. Każda chwila to walka o przetrwanie, każda decyzja kształtuje przyszłość. Odbuduj, przekształć i odzyskaj Pustkowie – na swój własny sposób.

GramTV przedstawia:

Warto jednak pamiętać, że debiut Fallout 4: Anniversary Edition na innych platformach był dość kontrowersyjny ze względu na liczne błędy techniczne w dniu premiery. Choć Bethesda miała sporo czasu, by wyciągnąć wnioski i dopracować wersję na Switcha 2, nie możemy być pewni jakości portu.

Źródło:https://gamingbolt.com/fallout-4-anniversary-edition-makes-its-switch-2-debut-with-an-explosive-launch-trailer

Tagi:

News
zwiastun
Nintendo
Bethesda
Fallout 4
Fallout
Nintendo Switch 2
Fallout 4: Anniversary Edition
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112