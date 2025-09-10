Straszny film 6 sparodiuje te horrory? Na liście jeden z najlepszych filmów 2025 roku

To może być szalona parodia.

Po raz pierwszy o nowym Strasznym filmie usłyszeliśmy jeszcze w kwietniu ubiegłego roku, ale dopiero w ubiegłym miesiącu poznaliśmy szczegóły szóstej części serii. Za nowy film odpowiadają ponownie bracia Wayans, którzy powracają do marki po latach. Fani zastanawiają się, jakie współczesne hity zostaną tym razem wzięte na celownik, a jeden z twórców właśnie podał kilka ciekawych propozycji. Straszny film 6 – te horrory mogą zostać sparodiowane W rozmowie z serwisem ComicBook, promując swój nowy film Jestem nim, Marlon Wayans zdradził pierwsze szczegóły na temat kierunku, w którym zmierza projekt. Ujawnił również tytuły filmów, które mogą sparodiować w Strasznym filmie 6.

Jestem po prostu fanem całego gatunku. Koszmar minionego lata może pojawić się w jakiejś formie. Myślę, że Krzyk to zawsze świetna inspiracja. Podobał mi się Heretic. Jest też Kod zła. Uciekaj. Nie!. Jest tak wiele znakomitych horrorów, z których możemy czerpać, że planujemy mieć z tego prawdziwą frajdę. Grzesznicy także. Seria Straszny film od zawsze parodiowała najpopularniejsze filmy grozy, a dziś gatunek przeżywa swój renesans. W ostatnich latach Jordan Peele dostarczył takie tytuły jak Uciekaj, nominowane do Oscara w kategorii dla najlepszego filmu, a także To my i Nie!. W tym roku Ryan Coogler odniósł ogromny sukces dzięki Grzesznikom, którzy nie tylko zdobyli uznanie krytyków, lecz także znacznie przekroczyła oczekiwania finansowe, zarabiając ponad 366 milionów dolarów.

GramTV przedstawia:

Entuzjastyczne reakcje na tegoroczny powrót Nagiej broni pokazały, że na rynku wciąż jest miejsce dla filmowych parodii. W przypadku Strasznego filmu 6 twórcy mają wręcz nieograniczone pole do popisu. Każdy z wymienionych przez Wayansa filmów ma charakterystyczne motywy i kultowe sceny, które aż proszą się o satyrę i wyśmianie. Widzowie mogą więc spodziewać się zabawy z hipnotyczną sekwencją z Uciekaj albo muzycznego numeru inspirowanego Grzesznikami. Choć Marlon Wayans nie wspomniał o innym wielkim tegorocznym hicie, czyli Zniknięciu, wielu fanów uważa, że to tylko kwestia czasu. Produkcja podbiła kina latem i doczekała się entuzjastycznych recenzji. Postaci takie jak przerażająca ciotka Gladys czy scena biegnących dzieci idealnie wpisują się w schemat parodii. Nie można też zapominać o uniwersum Obecności, które od czasu premiery pierwszej części w 2013 roku stało się jednym z najbardziej dochodowych cykli grozy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.