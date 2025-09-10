Straszny film 6 sparodiuje te horrory? Na liście jeden z najlepszych filmów 2025 roku

Straszny film 6 – te horrory mogą zostać sparodiowane
W rozmowie z serwisem ComicBook, promując swój nowy film Jestem nim, Marlon Wayans zdradził pierwsze szczegóły na temat kierunku, w którym zmierza projekt. Ujawnił również tytuły filmów, które mogą sparodiować w Strasznym filmie 6.
Jestem po prostu fanem całego gatunku. Koszmar minionego lata może pojawić się w jakiejś formie. Myślę, że Krzyk to zawsze świetna inspiracja. Podobał mi się Heretic. Jest też Kod zła. Uciekaj. Nie!. Jest tak wiele znakomitych horrorów, z których możemy czerpać, że planujemy mieć z tego prawdziwą frajdę. Grzesznicy także.
Seria Straszny film od zawsze parodiowała najpopularniejsze filmy grozy, a dziś gatunek przeżywa swój renesans. W ostatnich latach Jordan Peele dostarczył takie tytuły jak Uciekaj, nominowane do Oscara w kategorii dla najlepszego filmu, a także To my i Nie!. W tym roku Ryan Coogler odniósł ogromny sukces dzięki Grzesznikom, którzy nie tylko zdobyli uznanie krytyków, lecz także znacznie przekroczyła oczekiwania finansowe, zarabiając ponad 366 milionów dolarów.
GramTV przedstawia:
Entuzjastyczne reakcje na tegoroczny powrót Nagiej broni pokazały, że na rynku wciąż jest miejsce dla filmowych parodii. W przypadku Strasznego filmu 6 twórcy mają wręcz nieograniczone pole do popisu. Każdy z wymienionych przez Wayansa filmów ma charakterystyczne motywy i kultowe sceny, które aż proszą się o satyrę i wyśmianie. Widzowie mogą więc spodziewać się zabawy z hipnotyczną sekwencją z Uciekaj albo muzycznego numeru inspirowanego Grzesznikami.
Choć Marlon Wayans nie wspomniał o innym wielkim tegorocznym hicie, czyli Zniknięciu, wielu fanów uważa, że to tylko kwestia czasu. Produkcja podbiła kina latem i doczekała się entuzjastycznych recenzji. Postaci takie jak przerażająca ciotka Gladys czy scena biegnących dzieci idealnie wpisują się w schemat parodii. Nie można też zapominać o uniwersum Obecności, które od czasu premiery pierwszej części w 2013 roku stało się jednym z najbardziej dochodowych cykli grozy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!