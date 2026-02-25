Zaloguj się lub Zarejestruj

GreedFall: The Dying World oferuje piękny świat. Nowy zwiastun zachęca do eksploracji

Mikołaj Ciesielski
2026/02/25 09:50
Spiders przypomina graczom o nadchodzącej premierze pełnej wersji.

Nieco ponad miesiąc temu poznaliśmy datę premiery pełnej wersji GreedFall: The Dying World. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja opuści wczesny dostęp już w marcu. Deweloperzy ze studia Spiders najwyraźniej uznali, że to idealny moment, by przypomnieć graczom o drugiej odsłonie serii GreedFall i opublikowali nowy zwiastun gry.

GreedFall: The Dying World
GreedFall: The Dying World

Twórcy GreedFall: The Dying World pokazują piękną stronę świata Gacane

Najnowszy zwiastun GreedFall: The Dying World zabiera nas w podróż do lokacji w Gacane. Deweloperzy ze studia Spiders informują, że świat gry to „spustoszone przez niekończącą się wojnę i śmiertelną plagę” miejsce, ale trailer pokazuje, że nie brakuje w nim również piękna. W najnowszym materiale promocyjnym usłyszeć możemy również piosenkę „From Another World” – której kompozytorem jest Olivier Derivière – w wykonaniu Lindy Oláh.

Wróć do krain Gacane, aby przeżyć nową przygodę. Wszystko zaczyna się 3 lata przed wydarzeniami z pierwszej części, w odległym mieście Sérène. Urodzony na Teer Fradee, małej wyspie spowitej magią i bujną przyrodą, kończysz swoją inicjację i stajesz się „Doneigad”: mędrcem służącym klanowi. Lecz twoje przeznaczenie zostaje przekreślone, gdy „renaigsa” (obcy) ze Starego Kontynentu pojmują cię i grożą twojemu ludowi eksterminacją – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera pełnej wersji GreedFall: The Dying World zaplanowana jest na 12 marca 2026 roku. Najnowsza produkcja studia Spiders opuści tego dnia wczesny dostęp na PC i zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

