GreedFall: The Dying World oferuje piękny świat. Nowy zwiastun zachęca do eksploracji

Nieco ponad miesiąc temu poznaliśmy datę premiery pełnej wersji GreedFall: The Dying World. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja opuści wczesny dostęp już w marcu. Deweloperzy ze studia Spiders najwyraźniej uznali, że to idealny moment, by przypomnieć graczom o drugiej odsłonie serii GreedFall i opublikowali nowy zwiastun gry.

Twórcy GreedFall: The Dying World pokazują piękną stronę świata Gacane

Najnowszy zwiastun GreedFall: The Dying World zabiera nas w podróż do lokacji w Gacane. Deweloperzy ze studia Spiders informują, że świat gry to „spustoszone przez niekończącą się wojnę i śmiertelną plagę” miejsce, ale trailer pokazuje, że nie brakuje w nim również piękna. W najnowszym materiale promocyjnym usłyszeć możemy również piosenkę „From Another World” – której kompozytorem jest Olivier Derivière – w wykonaniu Lindy Oláh.