Zaloguj się lub Zarejestruj

Wycieki ujawniają szczegóły pierwszego zestawu LEGO Pokemon za 650 dolarów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/19 15:20
1
0

Jeśli przecieki się potwierdzą, wówczas fani pierwszej serii Pokemon będą wniebowzięci.

LEGO potwierdziło w tym roku, że udało mu się podpisać długo oczekiwaną współpracę z Pokemonami, która oficjalnie ruszy w 2026 roku. Informacji towarzyszyła prosta grafika z ogonkiem ogonkiem Pikachu zrobionym z LEGO, ale mimo to nie było wiadomo, co dokładnie znajdzie się w pierwszych zestawach. Teraz jednak wycieki sugerują, co fani mogą otrzymać kupując gigantyczny zestaw za 650 dolarów.

LEGO Pokemon
LEGO Pokemon

Wyciek ujawnia zawartość najdroższego zestawu LEGO Pokemon

Według doniesień od różnych leakerów, w tym The Brick Tap, gigantyczny zestaw będzie składał się z 6838 elementów, czyli o około 700 więcej niż gigantycznego LEGO Rivendel. Fani spekulowali, co mogłoby znaleźć się w tak kosztownym zestawie, sugerując że być może będzie to wielki Pikachu. Wyciek sugeruje jednak, że w skład tego potężnego zestawu mają wchodzić:

  • Bulbasaur, Charmander i Squirtle w formie budowalnych figurek
  • odznaka z siłowni

Każda z postaci startowych z regionu Kanto ma mieć ponad 2000 elementów, co oznacza, że będą to naprawdę duże modele. Nie wiadomo jednak, czy w zestawie znajdą się też dodatkowe elementy, takie jak laboratorium Profesora Oaka, o których też spekuluje się dość mocno.

GramTV przedstawia:

Według wycieków, w pierwszym roku LEGO planuje wypuścić co najmniej 20 zestawów Pokemon, a doliczając do tego jeszcze osiem figurek BrickHeadz, łącznie daje nam to prawie 30 produktów. Premiera pierwszej fali, w tym dużego i drogiego zestawu pierwszej generacji, ma nastąpić w lutym 2026 roku.

Pierwsza fala skupi się na budowalnych Pokemonach, natomiast letnia odsłona ma zawierać elementy “smart brick”, podobne do interaktywnych figurek Mario, które LEGO wprowadziło w serii Mushroom Kingdom. To prawdopodobnie z nim związany jest ogon Pikachu pokazany w teaserze.

Cena 650 dolarów oraz wybór formuły zestawów do zabawy wzbudziły mieszane uczucia wśród fanów. Niektórzy są rozczarowani, obawiając się, że seria LEGO Pokemon może podążać ścieżką podobną do LEGO Mario, która nie każdemu przypadła do gustu. Mimo to, jeśli taki model sprzedaży działa dobrze dla Mario, to szanse na sukces w przypadku Pokemon są równie wysokie.

Źródło:https://www.thegamer.com/pokemon-first-lego-set-bulbasaur-charmander-squirtle-kanto-gen-1-starters

Tagi:

News
Pokemon
Japonia
kooperacja
pokemony
LEGO
przeciek
wyciek
popkultura
anime
Pikachu
zabawki
klocki
Przecieki
manga
Klocki Lego
LEGO Pokémon
leaker
zestaw LEGO
LEGO Pokemon
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:35

Nie wiem o co chodzi "fanom". Mario ma zarówno interaktywne zestawy dla dzieci jak i "duże" zestawy dla retro fanów (pixelowy Mario, duży Bowser). Pewnie pójdą tu tą samą drogą...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112