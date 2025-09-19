Wycieki ujawniają szczegóły pierwszego zestawu LEGO Pokemon za 650 dolarów

Jeśli przecieki się potwierdzą, wówczas fani pierwszej serii Pokemon będą wniebowzięci.

LEGO potwierdziło w tym roku, że udało mu się podpisać długo oczekiwaną współpracę z Pokemonami, która oficjalnie ruszy w 2026 roku. Informacji towarzyszyła prosta grafika z ogonkiem ogonkiem Pikachu zrobionym z LEGO, ale mimo to nie było wiadomo, co dokładnie znajdzie się w pierwszych zestawach. Teraz jednak wycieki sugerują, co fani mogą otrzymać kupując gigantyczny zestaw za 650 dolarów. Wyciek ujawnia zawartość najdroższego zestawu LEGO Pokemon Według doniesień od różnych leakerów, w tym The Brick Tap, gigantyczny zestaw będzie składał się z 6838 elementów, czyli o około 700 więcej niż gigantycznego LEGO Rivendel. Fani spekulowali, co mogłoby znaleźć się w tak kosztownym zestawie, sugerując że być może będzie to wielki Pikachu. Wyciek sugeruje jednak, że w skład tego potężnego zestawu mają wchodzić: Bulbasaur, Charmander i Squirtle w formie budowalnych figurek

odznaka z siłowni

Każda z postaci startowych z regionu Kanto ma mieć ponad 2000 elementów, co oznacza, że będą to naprawdę duże modele. Nie wiadomo jednak, czy w zestawie znajdą się też dodatkowe elementy, takie jak laboratorium Profesora Oaka, o których też spekuluje się dość mocno.

Według wycieków, w pierwszym roku LEGO planuje wypuścić co najmniej 20 zestawów Pokemon, a doliczając do tego jeszcze osiem figurek BrickHeadz, łącznie daje nam to prawie 30 produktów. Premiera pierwszej fali, w tym dużego i drogiego zestawu pierwszej generacji, ma nastąpić w lutym 2026 roku. Pierwsza fala skupi się na budowalnych Pokemonach, natomiast letnia odsłona ma zawierać elementy “smart brick”, podobne do interaktywnych figurek Mario, które LEGO wprowadziło w serii Mushroom Kingdom. To prawdopodobnie z nim związany jest ogon Pikachu pokazany w teaserze. Cena 650 dolarów oraz wybór formuły zestawów do zabawy wzbudziły mieszane uczucia wśród fanów. Niektórzy są rozczarowani, obawiając się, że seria LEGO Pokemon może podążać ścieżką podobną do LEGO Mario, która nie każdemu przypadła do gustu. Mimo to, jeśli taki model sprzedaży działa dobrze dla Mario, to szanse na sukces w przypadku Pokemon są równie wysokie.