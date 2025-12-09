Zaloguj się lub Zarejestruj

Takiej odsłony ta kultowa seria science fiction jeszcze nie miała. Cyborgi trafiły na Dziki Zachód

Jakub Piwoński
2025/12/09 07:40
0
0

Science fiction spotyka western.

Filmowa seria Terminator miała wyjątkowo krętą drogę. Cykl doczekał się sześciu odsłon, miewał lepsze i gorsze momenty, ale do wzorcowej jakości pierwszych dwóch filmów nigdy już nie wrócił. W ubiegłym roku pojawił się jednak serial animowany, który okazał się ciekawą odnogą uniwersum. Teraz marka rozwija się dalej — tym razem w formie komiksu.

komiks
komiks

Terminator: Metal – komiks na podstawie słynnej serii science fiction

Nowa seria wyróżnia się odważnym pomysłem, bo łączy klimat science fiction z konwencją klasycznego westernu. To nietypowe podejście pozwala spojrzeć na znane motywy z zupełnie nowej perspektywy. W efekcie otrzymujemy historię, która przenosi twardą futurystyczną technologię w realia Dzikiego Zachodu. Poznajcie odsłonę Terminator: Metal.

Komiks ukaże się na rynku zagranicznym już wkrótce, a dzięki uprzejmości Dynamite Entertainment możemy zapoznać się z oficjalną zapowiedzią numeru. W tej odsłonie Skynet pozostaje wszechmocną sztuczną inteligencją, ale podróże w czasie nadal nie są dla niego precyzyjną nauką. Wysłane w przeszłość maszyny często chybiają celu o dni, miesiące, a nawet dekady. W takich sytuacjach aktywują się protokoły awaryjne: jednostki szukają kryjówek, przechodzą na cele drugorzędne lub hibernują tak długo, jak wymaga tego program.

GramTV przedstawia:

Właśnie w ten sposób grupa poszukiwaczy w 1889 roku natrafia na uśpionego Terminatora w górach Oregonu. Gdy w okolicy uruchomiona zostaje pierwsza elektrownia, ludzie przypadkiem stają między T-800 a energią, której desperacko potrzebuje. Za historię Terminator: Metal #3 odpowiadają Declan Shalvey, Rory McConville i Colin Craker, a numer wzbogacą także alternatywne okładki autorstwa Shalveya, Boba Laytona, Sebastiana Piriza i Paolo Antigi.

komiks
komiks
komiks
komiks
komiks
komiks

Źródło:https://www.flickeringmyth.com/comic-book-preview-the-terminator-metal-3/

Tagi:

Popkultura
popkultura
science fiction
komiks
Terminator
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112