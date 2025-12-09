Takiej odsłony ta kultowa seria science fiction jeszcze nie miała. Cyborgi trafiły na Dziki Zachód

Filmowa seria Terminator miała wyjątkowo krętą drogę. Cykl doczekał się sześciu odsłon, miewał lepsze i gorsze momenty, ale do wzorcowej jakości pierwszych dwóch filmów nigdy już nie wrócił. W ubiegłym roku pojawił się jednak serial animowany, który okazał się ciekawą odnogą uniwersum. Teraz marka rozwija się dalej — tym razem w formie komiksu.
Terminator: Metal – komiks na podstawie słynnej serii science fiction
Nowa seria wyróżnia się odważnym pomysłem, bo łączy klimat science fiction z konwencją klasycznego westernu. To nietypowe podejście pozwala spojrzeć na znane motywy z zupełnie nowej perspektywy. W efekcie otrzymujemy historię, która przenosi twardą futurystyczną technologię w realia Dzikiego Zachodu. Poznajcie odsłonę Terminator: Metal.
Komiks ukaże się na rynku zagranicznym już wkrótce, a dzięki uprzejmości Dynamite Entertainment możemy zapoznać się z oficjalną zapowiedzią numeru. W tej odsłonie Skynet pozostaje wszechmocną sztuczną inteligencją, ale podróże w czasie nadal nie są dla niego precyzyjną nauką. Wysłane w przeszłość maszyny często chybiają celu o dni, miesiące, a nawet dekady. W takich sytuacjach aktywują się protokoły awaryjne: jednostki szukają kryjówek, przechodzą na cele drugorzędne lub hibernują tak długo, jak wymaga tego program.
GramTV przedstawia:
Właśnie w ten sposób grupa poszukiwaczy w 1889 roku natrafia na uśpionego Terminatora w górach Oregonu. Gdy w okolicy uruchomiona zostaje pierwsza elektrownia, ludzie przypadkiem stają między T-800 a energią, której desperacko potrzebuje. Za historię Terminator: Metal #3 odpowiadają Declan Shalvey, Rory McConville i Colin Craker, a numer wzbogacą także alternatywne okładki autorstwa Shalveya, Boba Laytona, Sebastiana Piriza i Paolo Antigi.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!