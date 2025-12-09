Takiej odsłony ta kultowa seria science fiction jeszcze nie miała. Cyborgi trafiły na Dziki Zachód

Filmowa seria Terminator miała wyjątkowo krętą drogę. Cykl doczekał się sześciu odsłon, miewał lepsze i gorsze momenty, ale do wzorcowej jakości pierwszych dwóch filmów nigdy już nie wrócił. W ubiegłym roku pojawił się jednak serial animowany, który okazał się ciekawą odnogą uniwersum. Teraz marka rozwija się dalej — tym razem w formie komiksu.

Terminator: Metal – komiks na podstawie słynnej serii science fiction

Nowa seria wyróżnia się odważnym pomysłem, bo łączy klimat science fiction z konwencją klasycznego westernu. To nietypowe podejście pozwala spojrzeć na znane motywy z zupełnie nowej perspektywy. W efekcie otrzymujemy historię, która przenosi twardą futurystyczną technologię w realia Dzikiego Zachodu. Poznajcie odsłonę Terminator: Metal.