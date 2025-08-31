Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsze zestawy LEGO Pokemon mogą należeć do największych w historii

Patrycja Pietrowska
2025/08/31 14:00
0
0

Wyciek zdradza gigantyczny zestaw.

W marcu bieżącego roku oficjalnie zapowiedziano LEGO Pokemon. Chociaż pierwsze produkty z tej kolaboracji spodziewane są w 2026 roku, nieoficjalne informacje z platformy Reddit ujawniają szczegóły pierwszej serii.

LEGO Pokemon
LEGO Pokemon

Ogromny zestaw LEGO Pokémon za 649 dolarów? Wyciek ujawnia szczegóły premiery i ceny

Według doniesień początkowa fala LEGO Pokemon obejmie trzy główne zestawy. Obok mniejszych propozycji – 587-elementowego zestawu za 59,99 dolarów oraz 2050-elementowego za 199,99 dolarów – największe emocje budzi trzeci model. Ma on zawierać aż 6838 elementów i zostać wyceniony na 649,99 dolarów, co czyniłoby go jednym z najdroższych i największych zestawów LEGO w historii.

GramTV przedstawia:

Ta konstrukcja, jeśli doniesienia się potwierdzą, uplasowałaby się na siódmym miejscu wśród największych zestawów Lego pod względem liczby klocków. Tym samym dołączyłaby do grona takich gigantów jak Mapa Świata czy Wieża Eiffla.

Zestawy mają rzekomo zadebiutować na rynku 1 marca, z wcześniejszym dostępem dla członków programu LEGO Insiders już 27 lutego. Według doniesień dla użytkowników oficjalnej strony LEGO mają pojawić się dodatkowe bonusy. Warto jednak pamiętać, że na ten moment są to wyłącznie nieoficjalne informacje.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/one-of-the-first-lego-pokemon-sets-will-reportedly-cost-650-and-be-the-seventh-biggest-lego-build-ever/

Patrycja Pietrowska

