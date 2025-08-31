Pierwsze zestawy LEGO Pokemon mogą należeć do największych w historii

W marcu bieżącego roku oficjalnie zapowiedziano LEGO Pokemon. Chociaż pierwsze produkty z tej kolaboracji spodziewane są w 2026 roku, nieoficjalne informacje z platformy Reddit ujawniają szczegóły pierwszej serii.

Ogromny zestaw LEGO Pokémon za 649 dolarów? Wyciek ujawnia szczegóły premiery i ceny

Według doniesień początkowa fala LEGO Pokemon obejmie trzy główne zestawy. Obok mniejszych propozycji – 587-elementowego zestawu za 59,99 dolarów oraz 2050-elementowego za 199,99 dolarów – największe emocje budzi trzeci model. Ma on zawierać aż 6838 elementów i zostać wyceniony na 649,99 dolarów, co czyniłoby go jednym z najdroższych i największych zestawów LEGO w historii.