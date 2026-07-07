Wyciekają nowe zestawy LEGO Pokemon. Jeden szczególnie zachwyci fanów

W jednym z nich znajdzie się minifigurka Pikachu.

Do sieci trafiły informacje o kolejnych zestawach LEGO Pokemon, które mają być skierowane przede wszystkim do starszych fanów marki. Według przecieków w przygotowaniu znajdują się cztery modele kolekcjonerskie: Rayquaza, Munchlax, Arcanine oraz rozkładany Poke Ball. LEGO Pokemon – do sieci trafiły zdjęcia nowych zestawów Wygląda na to, że LEGO nie zamierza ograniczać współpracy z marką Pokemon wyłącznie do prostszych zestawów z linii Smart Play. Najnowsze doniesienia sugerują, że producent klocków przygotowuje bardziej efektowne konstrukcje stworzone z myślą o ekspozycji, a nie klasycznej zabawie. To ważna zmiana, gdyż wcześniejsze zestawy Pokemon od LEGO spotykały się z mieszanymi reakcjami fanów, szczególnie w przypadku niektórych modeli Pikachu czy Charizarda.

Nowe konstrukcje mają prezentować zdecydowanie wyższy poziom szczegółowości. Największym zestawem z pierwszej ujawnionej trójki ma być Arcanine, który według przecieków składa się z 1190 elementów. Rayquaza ma liczyć 1083 części, natomiast Munchlax 757 elementów. To sugeruje, że nie będą to drobne ciekawostki dla kolekcjonerów, ale pełnoprawne modele do postawienia na półce. Szczególnie interesująco zapowiada się zestaw z Rayquazą. Według nieoficjalnych informacji ma on zawierać pierwszą minifigurkę postaci z uniwersum Pokemon w historii serii LEGO. Mowa o Zinnii, bohaterce znanej z gier Pokémon Omega Ruby i Pokémon Alpha Sapphire. Jeżeli przeciek się potwierdzi, może to być istotny moment dla całej linii, ponieważ do tej pory LEGO Pokemon koncentrowało się przede wszystkim na samych stworzeniach.

GramTV przedstawia:

Według informacji krążących w sieci wszystkie trzy zestawy mają trafić do sprzedaży 1 sierpnia 2026 roku. Ceny również miały już pojawić się w przeciekach. Rayquaza ma kosztować 129,99 dolara, Munchlax 79,99 dolara, a Arcanine 99,99 dolara. Ostatnim zestawem jest Iconic Trainer Moments: Poke Ball, który będzie posiadał aż 2343 elementów. Cena zestawu wyniesie 299,99 dolarów. Premiera została wyznaczona na 1 października tego roku. Na ten moment trzeba jednak pamiętać, że LEGO nie opublikowało jeszcze oficjalnej zapowiedzi ani kart produktowych wspomnianych modeli. Jednocześnie zestawy Rayquazy i Munchlaxa były już wcześniej przedmiotem plotek, a nowe materiały mają pokrywać się z grafikami, które od pewnego czasu krążyły w społeczności.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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