Siedem nowych Pokémonów z Winds and Waves? Rebusy leakera rozpalają fanów 10. generacji

Cierpliwość Pokemonów wystawiana jest na ogromną próbę. Wygląda bowiem na to, że na nadejście 10. generacji stworków przyjdzie im jeszcze długo poczekać.

Jakby tego było mało, samo Nintendo Switch 2 jest odporne na datamining. Mimo to w sieci i tak niespodziewanie pojawiły się przecieki. Tak będą wyglądać nowe Pokemony? Te pochodzą z wiarygodnego źródła, bo od cenionego wśród społeczności Billy’ego. To on jeszcze przed ich oficjalnym ogłoszeniem ujawnił porty Pokemon FireRed i Pokemon LeafGreen. Tym razem jego informacje podało konto Centro Leaks, które udostępniło swoiste rebusy. To one mają naprowadzić społeczność na stworki, które otrzymamy w Pokemon Winds oraz Pokemon Waves. Konkretnie mowa tutaj o siedmiu stworkach. Co jednak ciekawe, nie poznaliśmy ich dokładnego wyglądu, a jedynie orientacyjne skojarzenia związane z tym, jak mogą się prezentować albo do jakich klimatów nawiązywać.

Z rebusów Centro Leaks możemy wywnioskować, że The Pokemon Company szykuje dla nas: ptasiego pokemona, prawdopodobnie korzystającego z motywów pirackich, być może posiadającego nawet drewnianą nogę

pokemon inspirowany drzewiakiem niedźwiedzim, powiązany z boksowaniem oraz górą Machapuchare w Nepalu. Nie wiadomo, czy to ostatnie wskazuje na pochodzenie stworka, czy na fakt, iż będzie on reprezentantem typu kamiennego

wielki jaszczur, wręcz waran z Komodo, który potrafi przy tym pluć ogniem. Motyw ten pojawiał się już we wcześniejszym przecieku

prakolczatka w jakiś sposób powiązana ze znaną z Overwatcha Aną. Pokemon-snajper?

pokemon, który, podobnie jak Drowzee, ma być podobny do tapira, aczkolwiek wszystko w klimatach buddyjskich

powiązany z księżycem pokemon-królik, prawdopodobnie płci żeńskiej

powiązany ze słońcem stworek inspirowany dzioborożcem rdzawoszyim, prawdopodobnie płci męskiej

GramTV przedstawia:

Zakłada się też, że jeżeli przecieki okażą się prawdą, pokemon-królik i pokemon-dzioborożec będą stworkami ekskluzywnymi. Dlaczego? Z jednej strony mamy księżyc, kojarzony z przypływami i falami (ang. waves), a więc Pokemon Waves. Z drugiej zaś słońce, a więc wiatr (ang. wind), a więc Pokemon Winds. Nie byłaby to jedyna rzecz zależna od wybranej przez nas wersji gry, bo przecież również strój naszego protagonisty będzie różnić się w zależności od tego, czy będziemy grać w Winds, czy w Waves. Tak czy inaczej, na ten moment oficjalnie zobaczyliśmy jedynie 3 stworki z 10. generacji. Są to pokemony startowe – trawiasty Browt, ognisty Pombon oraz wodny Gecqua. Same Pokemon Winds oraz Pokemon Waves nie mają na razie ustanowionej daty premiery, mówi się jednak, że może ona nastąpić we wrześniu 2027 roku. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

