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Siedem nowych Pokémonów z Winds and Waves? Rebusy leakera rozpalają fanów 10. generacji

Maciej Petryszyn
2026/07/06 11:50
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Cierpliwość Pokemonów wystawiana jest na ogromną próbę. Wygląda bowiem na to, że na nadejście 10. generacji stworków przyjdzie im jeszcze długo poczekać.

Jakby tego było mało, samo Nintendo Switch 2 jest odporne na datamining. Mimo to w sieci i tak niespodziewanie pojawiły się przecieki.

Pokemon Winds and Waves
Pokemon Winds and Waves

Tak będą wyglądać nowe Pokemony?

Te pochodzą z wiarygodnego źródła, bo od cenionego wśród społeczności Billy’ego. To on jeszcze przed ich oficjalnym ogłoszeniem ujawnił porty Pokemon FireRed i Pokemon LeafGreen. Tym razem jego informacje podało konto Centro Leaks, które udostępniło swoiste rebusy. To one mają naprowadzić społeczność na stworki, które otrzymamy w Pokemon Winds oraz Pokemon Waves. Konkretnie mowa tutaj o siedmiu stworkach. Co jednak ciekawe, nie poznaliśmy ich dokładnego wyglądu, a jedynie orientacyjne skojarzenia związane z tym, jak mogą się prezentować albo do jakich klimatów nawiązywać.

Z rebusów Centro Leaks możemy wywnioskować, że The Pokemon Company szykuje dla nas:

  • ptasiego pokemona, prawdopodobnie korzystającego z motywów pirackich, być może posiadającego nawet drewnianą nogę
  • pokemon inspirowany drzewiakiem niedźwiedzim, powiązany z boksowaniem oraz górą Machapuchare w Nepalu. Nie wiadomo, czy to ostatnie wskazuje na pochodzenie stworka, czy na fakt, iż będzie on reprezentantem typu kamiennego
  • wielki jaszczur, wręcz waran z Komodo, który potrafi przy tym pluć ogniem. Motyw ten pojawiał się już we wcześniejszym przecieku
  • prakolczatka w jakiś sposób powiązana ze znaną z Overwatcha Aną. Pokemon-snajper?
  • pokemon, który, podobnie jak Drowzee, ma być podobny do tapira, aczkolwiek wszystko w klimatach buddyjskich
  • powiązany z księżycem pokemon-królik, prawdopodobnie płci żeńskiej
  • powiązany ze słońcem stworek inspirowany dzioborożcem rdzawoszyim, prawdopodobnie płci męskiej

GramTV przedstawia:

Zakłada się też, że jeżeli przecieki okażą się prawdą, pokemon-królik i pokemon-dzioborożec będą stworkami ekskluzywnymi. Dlaczego? Z jednej strony mamy księżyc, kojarzony z przypływami i falami (ang. waves), a więc Pokemon Waves. Z drugiej zaś słońce, a więc wiatr (ang. wind), a więc Pokemon Winds. Nie byłaby to jedyna rzecz zależna od wybranej przez nas wersji gry, bo przecież również strój naszego protagonisty będzie różnić się w zależności od tego, czy będziemy grać w Winds, czy w Waves.

Tak czy inaczej, na ten moment oficjalnie zobaczyliśmy jedynie 3 stworki z 10. generacji. Są to pokemony startowe – trawiasty Browt, ognisty Pombon oraz wodny Gecqua. Same Pokemon Winds oraz Pokemon Waves nie mają na razie ustanowionej daty premiery, mówi się jednak, że może ona nastąpić we wrześniu 2027 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-winds-waves-leak-bird-kangaroo-komodo-dragon/

Tagi:

News
Pokemon
pokemony
przeciek
The Pokemon Company
Przecieki
Pokemon Winds
Pokemon Waves
Pokemon Winds & Waves
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
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wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:51

W sumie nawet kiedyś lubiłem śledzić te przecieki bo byłem ciekaw czego to nowego nie wymyślą ale:

1. Co generacje Pokemony są coraz brzydsze. Oczywiście trafi się pare perełek, ale wszystkie te mega-ewolucje coraz mniej przypominają żywe stworzenia z natury, a bardziej jakieś abstrakcyjne eksponaty z galerii sztuki nowoczesnej. Nie mają uroku pierwszych generacji.

2. Przecieki to spekulacje - no właśnie. Nauczyłem się nie rozbudzać w sobie nadzieii, bo trzeba przyznać że twórcy internetowi potrafią stworzyć naprawdę świetne designy/interpretacje tych szczątkowych informacji kótre dostają (ile to już takich całych fikcyjnych Pokedexów powstało?) - więc po co sobie rozbudzać nadzieje bez oficjalnego potwierdzenia, żeby później być sprowadzonym na ziemie jakimś ohydnym "oficjalnym" designem...




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112