LEGO Pokemon otrzymają aż 11 nowych zestawów. Zdjęcie prezentuje klockowe wersje znanych stworków

Premiery doczekamy się już w sierpniu.

Niedawno do sieci trafił wyciek pierwszych szykowanych zestawów z LEGO Pokemon, a teraz producent oficjalnie zaprezentował kolejną falę zestawów powstających we współpracy z kultową marką. Tym razem gracze i kolekcjonerzy otrzymają aż 11 nowych konstrukcji, które zadebiutują już 1 sierpnia. LEGO Pokemon – zapowiedziano aż 11 nowych zestawów Pierwsza seria zestawów Lego Pokémon obejmowała zaledwie trzy produkty. Nadchodząca oferta będzie znacznie bardziej rozbudowana, a wszystko wskazuje na to, że większość nowych modeli okaże się również bardziej przystępna cenowo niż gigantyczny zestaw z Venusaurem, Charizardem i Blastoisem, który przyciągnął uwagę fanów swoim rozmachem. Wszystkie ujawnione zestawy należą do stosunkowo nowej linii Smart Brick. Po serii Star Wars to właśnie Pokemony staną się kolejną marką wykorzystującą tę technologię.

Kluczowym elementem zestawów jest specjalna elektroniczna kostka potrafiąca rozpoznawać określone płytki. Dzięki temu konstrukcje mogą reagować światłem, dźwiękami oraz różnymi interakcjami. W przypadku Pokemonów oznacza to między innymi odtwarzanie charakterystycznych odgłosów stworków oraz możliwość wchodzenia przez nie w interakcje z innymi modelami. Z tego powodu ponad połowa nowych zestawów zawiera po dwa Pokemony. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z funkcji interaktywnych nawet po zakupie tylko jednego kompletu. Wśród zaprezentowanych propozycji znalazły się między innymi starcie Jolteona z Charizardem, wspólna przygoda Bulbasaura i Bidoofa czy pojedynek Umbreona z Garchompem. Pięć zestawów skupia się na pojedynczych Pokemonach, ale każdy z nich ma oferować własny unikalny element rozgrywki związany z technologią Smart Brick.

Jednym z przykładów jest Jigglypuff's Concert, który najprawdopodobniej pozwoli odtworzyć słynny śpiew Jigglypuffa. W ofercie znalazł się również zestaw przedstawiający laboratorium Mewtwo. Szczegóły dotyczące wykorzystania funkcji Smart Brick w tym przypadku nie zostały jeszcze ujawnione, ale można spodziewać się dodatkowych informacji przed premierą. Co ciekawe, nie wszystkie wcześniej ujawniane w przeciekach produkty zostały oficjalnie pokazane. W prezentacji zabrakło między innymi zestawu z Arcaninem, który miał nie wspierać technologii Smart Brick. Nie pojawił się także Poke Ball wypełniony minifigurkami. Według nieoficjalnych doniesień ten projekt mógł zostać opóźniony. Oto pełna lista ujawnionych zestawów wraz z liczbą elementów: Berry Bash with Bulbasaur and Bidoof – 240 elementów

Training House with Pikachu – 400 elementów

Eevee and Lapras Treasure Hunt – 623 elementy

Drone Search for Mythical Mew – 429 elementów

Mewtwo's Lab Break – 605 elementów

Charizard vs. Jolteon Ultimate Battle – 751 elementów

Charmander and Geodude's Cavern Clash – 198 elementów

Gengar and Cubone's Spooky Showdown – 782 elementy

Umbreon vs. Garchomp Championship Battle – 831 elementów

Trainer's Buggy Adventure with Squirtle – 320 elementów

Jigglypuff's Concert – 88 elementów Na ten moment LEGO nie ujawniło cen żadnego z nowych zestawów. Możliwe jednak, że w najbliższych tygodniach firma zaprezentuje kolejne szczegóły dotyczące funkcji Smart Brick oraz ewentualnych dodatkowych produktów z serii Pokemon.

