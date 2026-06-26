LEGO Dragon Ball Z wycieka. Ujawniono szczegóły pierwszego zestawu z Goku

Na pierwszy ogień pójdzie zestaw z 1800 elementów.

Wygląda na to, że jedna z najbardziej wyczekiwanych współprac z LEGO może wreszcie dojść do skutku. Według najnowszych przecieków duńska firma szykuje pierwszy oficjalny zestaw oparty na Dragon Ball Z, a jego premiera miałaby odbyć się jeszcze w 2026 roku. LEGO Dragon Ball Z staje się faktem. Wyciekły szczegóły pierwszego zestawu z Goku i smokiem Shenronem Informacje nie zostały na ten moment potwierdzone przez LEGO Group, dlatego warto traktować je z dystansem. Mimo to doniesienia wzbudziły duże zainteresowanie, gdyż pochodzą od kilku znanych osób zajmujących się tematyką przecieków związanych z LEGO. Jeśli okażą się prawdziwe, fani Dragon Balla doczekają się debiutu kultowej serii anime w oficjalnym katalogu producenta.

Według nieoficjalnych informacji pierwszym zestawem ma być diorama z Shenronem. Model miałby trafić do sprzedaży 1 listopada 2026 roku i składać się z 1760 elementów. Sugerowana cena zestawu ma wynosić 199,99 dolarów. Obecnie nie pojawiły się jednak zdjęcia gotowego produktu, dlatego nie wiadomo, jak finalnie będzie prezentować się konstrukcja. Przecieki wskazują, że w zestawie znajdzie się Shenron, Smocze Kule, chmury Nimbus oraz minifigurka młodego Goku. Całość ma więc pełnić przede wszystkim funkcję efektownego modelu kolekcjonerskiego, skierowanego do fanów serii oraz osób, które lubią bardziej ekspozycyjne zestawy LEGO.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, diorama z Shenronem może być dopiero początkiem większej współpracy. Według tych samych źródeł LEGO ma przygotowywać pełną serię zestawów Dragon Ball Z na 2027 rok. Oznaczałoby to, że pierwszy model byłby swoistym wprowadzeniem do większej linii, która mogłaby objąć kolejne postacie, sceny i lokacje znane z anime. Na oficjalne szczegóły trzeba jeszcze poczekać. Do czasu zapowiedzi ze strony LEGO wszystkie informacje pozostają wyłącznie plotką. Producent od kilku lat coraz śmielej sięga po popularne licencje, a anime staje się dla niego coraz ważniejszym segmentem. Po zestawach inspirowanych takimi markami jak One Piece czy Pokemon, Dragon Ball Z wydaje się naturalnym kandydatem do rozszerzenia oferty.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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