Kultowa konsola odtworzona za pomocą klocków LEGO. Fanowski projekt zachwycił graczy

To mógłby być gotowy zestaw do kupienia.

Fani retro sprzętu potrafią zaskoczyć kreatywnością, a jeden z nich postanowił przypomnieć światu o konsoli, która mimo upływu lat wciąż budzi ogromny sentyment. Użytkownik Reddita znany jako Rockets_Everywhere zaprezentował autorski projekt LEGO MOC przedstawiający Nintendo GameCube w skali 1:1. Konstrukcja robi wrażenie nie tylko samym pomysłem, ale również dbałością o szczegóły. LEGO GameCube – fan stworzył klockową wersję konsoli GameCube zadebiutował w 2001 roku i choć nie osiągnął takiego komercyjnego sukcesu jak PlayStation 2, dla wielu graczy pozostaje jedną z najważniejszych konsol Nintendo. To właśnie na tym charakterystycznym, fioletowym sprzęcie pojawiły się takie gry jak pierwsze Pikmin czy Metroid Prime. Dziś część klasyków z tej platformy wraca za sprawą Nintendo Switch Online, jednak niektórzy fani wolą oddawać hołd konsoli w bardziej oryginalny sposób.

Tak właśnie zrobił Rockets_Everywhere, który odtworzył z klocków LEGO konsolę swojego dzieciństwa. Projekt obejmuje nie tylko samą bryłę GameCube’a, ale także porty na przewody, miejsce na przechowywanie dysków oraz działający mechanizm otwierania pokrywy. Autor przygotował również kontroler podłączany przewodem, zachowując charakterystyczny układ i kolory przycisków znane z oryginalnego pada Nintendo.

GramTV przedstawia:

Twórca przyznał, że uchwyty kontrolera nadal wymagają dopracowania, ale całość ma już odpowiednie proporcje. Rockets_Everywhere planuje w przyszłości zamówić potrzebne elementy, aby zbudować fizyczną wersję swojego projektu. Nie jest to zresztą jego pierwsze podejście do klockowych wersji kultowego sprzętu. Wcześniej pokazywał pomysł na oryginalne Wii z pilotem i Nunchuckiem, a także pracował nad zmodyfikowaną wersją PlayStation 4. LEGO od kilku lat coraz śmielej sięga po temat retro gamingu. Od 2020 roku firma wypuściła kilka licencjonowanych zestawów inspirowanych klasycznym sprzętem, w tym Atari 2600 oraz Game Boya. W czerwcu 2026 roku do tej grupy dołączył również zestaw SEGA Genesis, składający się z 479 elementów. Według plotek LEGO może przygotowywać także oficjalny zestaw PlayStation 1, który miałby trafić do sprzedaży w grudniu 2026 roku i zawierać również kontroler. Na ten moment trzeba jednak poczekać na oficjalne potwierdzenie. Foto: Reddit/Rockets_Everywhere Foto: Reddit/Rockets_Everywhere Foto: Reddit/Rockets_Everywhere Foto: Reddit/Rockets_Everywhere Foto: Reddit/Rockets_Everywhere

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