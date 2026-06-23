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Koniec pewnej ery w Pokemonach. Ostatni taki event rusza już za chwilę

Mikołaj Berlik
2026/06/23 18:00
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Seria specjalnych rajdów dobiega końca przed nadejściem nowej generacji gier.

Pokemon Scarlet oraz Pokemon Violet otrzymają 25 czerwca kolejny specjalny event Tera Raid. Tym razem gracze będą mogli zmierzyć się z wyjątkowym Hisuian Decidueye, a wydarzenie ma szczególne znaczenie, ponieważ będzie to ostatnia okazja na zdobycie tego Pokemona w tej formie.

Pokemon Scarlet i Violet
Pokemon Scarlet i Violet

Pokemon Scarlet i Violet – ostatnia szansa na Hisuian Decidueye

Wydarzenie rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 2 lipca. W ramach 7-gwiazdkowego Tera Raidu gracze zmierzą się z Hisuian Decidueye posiadającym tytuł Mightiest Mark.

Pokemon pojawi się w czarnych kryształach Tera Raid rozsianych po Paldei i będzie dysponował sześcioma idealnymi statystykami IV. Co istotne, Hisuiańska forma Decidueye nie jest dostępna w Scarlet i Violet w standardowy sposób. Można ją zdobyć jedynie poprzez transfer z Pokemon Legends: Arceus lub właśnie podczas tego wydarzenia.

Rajd z Hisuian Decidueye stanowi część trwającej od stycznia serii wydarzeń poświęconych starterom. Po nim gracze otrzymają jeszcze ostatnią okazję na zdobycie Hisuian Typhlosion oraz Hisuian Samurott.

GramTV przedstawia:

Wydarzenia te mają szczególne znaczenie, ponieważ wsparcie dla dziewiątej generacji Pokemonów stopniowo dobiega końca. Oficjalne turnieje przeniosły się już do Pokémon Champions, a przyszłoroczna premiera Pokemon Winds and Waves ma otworzyć kolejny rozdział serii.

Hisuian Decidueye posiada typ trawiasto-walczący, dlatego jednymi z najlepszych kontr są:

  • Ceruledge
  • Skeledirge

Skeledirge dzięki zdolności Unaware ignoruje wzmocnienia przeciwnika, natomiast Ceruledge może skutecznie zadawać obrażenia i jednocześnie leczyć się podczas walki.

Pokonanie bossa pozwala zdobyć między innymi Herba Mystica i inne cenne nagrody. Należy jednak pamiętać, że każdego Pokemona z Mightiest Mark można złapać tylko raz na zapis gry, choć sam rajd można powtarzać dowolną liczbę razy.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-scarlet-violet-june-25-event-hisuian-decidueye-raid/

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Pokemon Violet
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112