Koniec pewnej ery w Pokemonach. Ostatni taki event rusza już za chwilę

Seria specjalnych rajdów dobiega końca przed nadejściem nowej generacji gier.
Pokemon Scarlet oraz Pokemon Violet otrzymają 25 czerwca kolejny specjalny event Tera Raid. Tym razem gracze będą mogli zmierzyć się z wyjątkowym Hisuian Decidueye, a wydarzenie ma szczególne znaczenie, ponieważ będzie to ostatnia okazja na zdobycie tego Pokemona w tej formie.
Pokemon Scarlet i Violet – ostatnia szansa na Hisuian Decidueye
Wydarzenie rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 2 lipca. W ramach 7-gwiazdkowego Tera Raidu gracze zmierzą się z Hisuian Decidueye posiadającym tytuł Mightiest Mark.
Pokemon pojawi się w czarnych kryształach Tera Raid rozsianych po Paldei i będzie dysponował sześcioma idealnymi statystykami IV. Co istotne, Hisuiańska forma Decidueye nie jest dostępna w Scarlet i Violet w standardowy sposób. Można ją zdobyć jedynie poprzez transfer z Pokemon Legends: Arceus lub właśnie podczas tego wydarzenia.
Rajd z Hisuian Decidueye stanowi część trwającej od stycznia serii wydarzeń poświęconych starterom. Po nim gracze otrzymają jeszcze ostatnią okazję na zdobycie Hisuian Typhlosion oraz Hisuian Samurott.
GramTV przedstawia:
Wydarzenia te mają szczególne znaczenie, ponieważ wsparcie dla dziewiątej generacji Pokemonów stopniowo dobiega końca. Oficjalne turnieje przeniosły się już do Pokémon Champions, a przyszłoroczna premiera Pokemon Winds and Waves ma otworzyć kolejny rozdział serii.
Hisuian Decidueye posiada typ trawiasto-walczący, dlatego jednymi z najlepszych kontr są:
Ceruledge
Skeledirge
Skeledirge dzięki zdolności Unaware ignoruje wzmocnienia przeciwnika, natomiast Ceruledge może skutecznie zadawać obrażenia i jednocześnie leczyć się podczas walki.
Pokonanie bossa pozwala zdobyć między innymi Herba Mystica i inne cenne nagrody. Należy jednak pamiętać, że każdego Pokemona z Mightiest Mark można złapać tylko raz na zapis gry, choć sam rajd można powtarzać dowolną liczbę razy.
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