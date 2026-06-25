Nowy Cyberpunk w kolejnych szczegółach. Zaprezentowano pierwszą postać z Edgerunners 2

Poznajcie pierwszego bohatera drugiego sezonu Cyberpunk: Edgerunners.

CD Projekt Red i studio Trigger powoli odsłaniają kolejne karty związane z drugim sezonem Cyberpunk: Edgerunners. Tym razem poznaliśmy nową postać znaną jako Weak Kingsley, która została zaprezentowana na świeżej grafice promującej nadchodzące anime. Cyberpunk: Edgerunners – tak wygląda Weak Kingsley z nowego sezonu anime od Netflixa Fani Cyberpunk: Edgerunners otrzymali kolejny drobny, ale bardzo konkretny materiał związany z drugim sezonem anime. Twórcy zaprezentowali nową grafikę, na której pojawia się Weak Kingsley – jedna z postaci przygotowywanych z myślą o Cyberpunk: Edgerunners 2. Samo ujawnienie nie przynosi jeszcze większych szczegółów fabularnych, ale już teraz sugeruje, że CD Projekt Red i studio Trigger zaczynają stopniowo budować skład nowej ekipy, która zabierze widzów z powrotem do Night City.

Na opublikowanej grafice Weak Kingsley przedstawiony został jako kolejny edgerunner, co dobrze wpisuje się w dotychczasową komunikację wokół drugiego sezonu. Cyberpunk: Edgerunners 2 nie ma bowiem kontynuować historii Davida Martineza w prostym, bezpośrednim sensie. Zamiast tego otrzymamy samodzielną opowieść osadzoną w tym samym brutalnym, przerysowanym i przeładowanym chromem świecie Cyberpunka 2077. Wczytywanie ramki mediów. Drugi sezon Cyberpunk: Edgerunners został oficjalnie zapowiedziany jako nowa, samodzielna produkcja rozwijana przez CD Projekt Red we współpracy ze studiem Trigger. Twórcy ponownie zabiorą widzów do Night City, ale tym razem skupią się na świeżych bohaterach, innym konflikcie i historii określanej jako opowieść o odkupieniu oraz zemście. To ważna informacja zwłaszcza dla osób, które po finale pierwszego sezonu liczyły na prostą kontynuację losów znanych postaci.

GramTV przedstawia:

Cyberpunk: Edgerunners 2 ma składać się z 10 odcinków i trafić na platformę Netflix. Na ten moment nie ujawniono jeszcze dokładnej daty premiery. Wiadomo natomiast, że za reżyserię odpowiada Kai Ikarashi, który pracował przy pierwszym sezonie anime, między innymi przy zapadającym w pamięć szóstym odcinku zatytułowanym Girl on Fire. W projekt zaangażowany jest również Bartosz Sztybor, pełniący funkcję scenarzysty, producenta i showrunnera. Pierwszy sezon Cyberpunk: Edgerunners zadebiutował na Netflixie w 2022 roku i szybko stał się jedną z najgłośniejszych animowanych produkcji powiązanych z grami. Anime nie tylko rozbudowało uniwersum Cyberpunka 2077, ale też przyciągnęło do gry wielu nowych oraz powracających graczy. Produkcja studia Trigger wyróżniała się bardzo dynamiczną animacją, wyrazistymi bohaterami, mocnym tempem i historią, która bez większego ostrzeżenia potrafiła skręcić w wyjątkowo emocjonalne rejony. Wcześniej CD Projekt Red i Studio Trigger ujawniły, że już w przyszłym tygodniu, a dokładniej 29 czerwca doczekamy się pierwszego oficjalnego zwiastuna anime Cyberpunk: Edgerunners 2. Możliwe, że wtedy też zostanie ujawniona data premiery serialu na Netflixie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.