Zaloguj się lub Zarejestruj

Wybrano najlepszy polski film ubiegłego sezonu. Zakończył się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Jakub Piwoński
2025/09/28 10:30
0
0

Film wygrał nie tylko zdaniem jurorów, ale także zdaniem publiczności.

W Gdyni zakończyła się jubileuszowa, 50. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Największym zwycięzcą gali okazał się film Ministranci Piotra Domalewskiego, który zgarnął Złote Lwy, nagrodę publiczności oraz w sumie cztery statuetki.

FPFF w Gdyni
FPFF w Gdyni

Ministranci wygrywają w Gdyni Złote Lwy

Drugim najczęściej nagradzanym filmem był Franz Kafka Agnieszki Holland. Produkcja otrzymała m.in. Srebrne Lwy, nagrodę za zdjęcia, charakteryzację oraz wyróżnienie dla najlepszego aktora. Warto dodać, że film jest polskim kandydatem do Oscara. Trzy nagrody, w tym za reżyserię, zdobył film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej.

GramTV przedstawia:

Wśród docenionych tytułów znalazł się także widowiskowy Chopin, Chopin!, który zgarnął nagrody za kostiumy i scenografię. Dwie statuetki zdobyło też Północ-Południe, gdzie uhonorowano reżysera Sebastiana Pańczyka oraz występującego w filmie Quebonafide. Bez nagród z Gdyni wróciły natomiast duże tytuły, takie jak Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego, Vinci 2 Juliusza Machulskiego czy Zamach na papieża Władysława Pasikowskiego.

Ministranci
Ministranci

Wyniki 50. FPFF w Gdyni

  • Złote Lwy – Ministranci, reż. Piotr Domalewski
  • Srebrne Lwy – Franz Kafka, reż. Agnieszka Holland
  • Szafirowe Lwy (Perspektywy) – Glorious Summer, reż. Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak
  • Reżyseria – Emi Buchwald (Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej)
  • Najlepszy aktor – Idan Weiss (Franz Kafka)
  • Najlepsza aktorka – Matylda Giegżno (Światłoczuła)
  • Drugoplanowa rola męska – Andrzej Konopka (LARP. Miłość, trolle i inne questy)
  • Drugoplanowa rola kobieca – Karolina Rzepa (Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej)
  • Debiut reżyserski – Sebastian Pańczyk (Północ-Południe)
  • Profesjonalny debiut aktorski – Filip Wiłkomirski (Brat)
  • Scenariusz – Piotr Domalewski (Ministranci)
  • Zdjęcia – Tomasz Naumiuk (Franz Kafka)
  • Montaż – Agnieszka Glińska (Ministranci)
  • Kostiumy – Magdalena Biedrzycka i Justyna Stolarz (Chopin, Chopin!)
  • Scenografia – Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński (Chopin, Chopin!)
  • Charakteryzacja – Gabriela Polakova (Franz Kafka)
  • Dźwięk – Teresa Bagińska, Michał Bagiński, Miłosz Jaroszek (Wielka Warszawska)
  • Muzyka – Piotr Szulc (Trzy miłości)

Tagi:

Popkultura
wyniki
Złote Lwy
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
Franz Kafka
Chopin, Chopin!
FPFF w Gdyni
Ministranci
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112