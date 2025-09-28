Wybrano najlepszy polski film ubiegłego sezonu. Zakończył się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Film wygrał nie tylko zdaniem jurorów, ale także zdaniem publiczności.

W Gdyni zakończyła się jubileuszowa, 50. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Największym zwycięzcą gali okazał się film Ministranci Piotra Domalewskiego, który zgarnął Złote Lwy, nagrodę publiczności oraz w sumie cztery statuetki.

Ministranci wygrywają w Gdyni Złote Lwy

Drugim najczęściej nagradzanym filmem był Franz Kafka Agnieszki Holland. Produkcja otrzymała m.in. Srebrne Lwy, nagrodę za zdjęcia, charakteryzację oraz wyróżnienie dla najlepszego aktora. Warto dodać, że film jest polskim kandydatem do Oscara. Trzy nagrody, w tym za reżyserię, zdobył film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej.