Sprzedaż Cronos: The New Dawn wyniosła już pół miliona egzemplarzy. Twórcy dziękują graczom

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/26 21:30
Poznaliśmy wyniki sprzedaży Cronos: The New Dawn, który wydają się być zadowalające dla polskiego Bloober Team.

Kosmiczny survival horror Cronos: The New Dawn od Bloober Team przekroczył próg 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, prawie trzy miesiące po premierze. Twórcy podziękowali graczom z głębi serca, świętując osiągnięcie, choć sprzedaż nie jest tak imponująca jak w przypadku niedawnego remake’u Silent Hill 2.

Cronos: The New Dawn

Poznaliśmy aktualne wyniki sprzedaży Cronos: The New Dawn

To co prawda krok naprzód względem ponad 200 tysięcy kopii sprzedanych w dniu premiery, ale tempo wzrostu wyraźnie spowolniło. Powodów może być kilka, ale chyba najważniejszym z nich była premiera Hollow Knight: Silksong, która miała miejsce zaledwie dwa dni później, na które gracze tłumnie się rzucili. To o tyle ciekawe, że Bloober Team wcześniej przekonywał, że obie gry nie będą sobie wzajemnie przeszkadzać. Sytuację dodatkowo pogorszył wysyp dużych premier w kolejnych tygodniach w tym Borderlands 4, Hades 2 oraz Sonic Racing: CrossWorlds, które skutecznie rozbiły uwagę odbiorców. Na rynku równolegle pojawiły się też mocne tytuły o ugruntowanej pozycji, jak choćby Dying Light: The Beast czy Silent Hill f, które poradziły sobie komercyjnie znacznie lepiej.

Cronos: The New Dawn doczekało się darmowego dema na PC, co zwiększyło nieco zainteresowanie produkcją, ale nie na tyle by sprzedaż drastycznie wystrzeliła w kierunku pierwszego miliona. Jeśli chodzi o przyszłość marki, Bloober Team potwierdził już, że nie powstanie kontynuacja Cronosa. Studio pracuje obecnie nad nową produkcją, będącą “bardzo dużą grą zgodną ze strategią firmy”, a także nad remake’iem pierwszego Silent Hilla, bazującym na kultowym horrorze z 1999 roku. Projekt ma być rozwijany od około trzech lat.

Źródło:https://gamingbolt.com/cronos-the-new-dawn-has-sold-500000-units

News
Cronos: The New Dawn
wyniki sprzedaży
wyniki
sprzedaż gier
sprzedaż
survival
survival horror
horror
horror science-fiction
Bloober Team
Komentarze
2
Feno
Gramowicz
Dzisiaj 23:28

Ja akurat odłożyłem Cronosa na później, bo właśnie Silksong był na moim celowniku ;) Potem wpadł Hades 2 itd. Cronosa kupię pewnie na Steam Winter Sale w grudniu.

Tidek
Gramowicz
Dzisiaj 21:45

Bardzo słaba sprzedaż jak jak tak spory team i budżet.




