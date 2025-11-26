Sprzedaż Cronos: The New Dawn wyniosła już pół miliona egzemplarzy. Twórcy dziękują graczom

Kosmiczny survival horror Cronos: The New Dawn od Bloober Team przekroczył próg 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, prawie trzy miesiące po premierze. Twórcy podziękowali graczom z głębi serca, świętując osiągnięcie, choć sprzedaż nie jest tak imponująca jak w przypadku niedawnego remake’u Silent Hill 2.

Poznaliśmy aktualne wyniki sprzedaży Cronos: The New Dawn

To co prawda krok naprzód względem ponad 200 tysięcy kopii sprzedanych w dniu premiery, ale tempo wzrostu wyraźnie spowolniło. Powodów może być kilka, ale chyba najważniejszym z nich była premiera Hollow Knight: Silksong, która miała miejsce zaledwie dwa dni później, na które gracze tłumnie się rzucili. To o tyle ciekawe, że Bloober Team wcześniej przekonywał, że obie gry nie będą sobie wzajemnie przeszkadzać. Sytuację dodatkowo pogorszył wysyp dużych premier w kolejnych tygodniach w tym Borderlands 4, Hades 2 oraz Sonic Racing: CrossWorlds, które skutecznie rozbiły uwagę odbiorców. Na rynku równolegle pojawiły się też mocne tytuły o ugruntowanej pozycji, jak choćby Dying Light: The Beast czy Silent Hill f, które poradziły sobie komercyjnie znacznie lepiej.

