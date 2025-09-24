To jednen z najdroższych filmów w historii polskiego kina. Otworzył festiwal w Gdynii

Chopin, Chopin! nadchodzi – to nowa, filmowa biografia słynnego artysty.

Od 22 września trwa jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wielkie święto polskiego kina otworzył film symboliczny i ważny. Mowa o tytule Chopin, Chopin! Michała Kwiecińskiego. To nowa, widowiskowa filmowa biografia Fryderyka Chopina, która jednocześnie bierze udział w Konkursie Głównym festiwalu. Chopin, Chopin! otworzy 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Film Chopin, Chopin!, jak wskazuje tytuł, to monumentalna opowieść o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. W głównej roli występuje Eryk Kulm, odtwórca głównej roli, znany widzom z filmów Filip i Bokser. Aktor tak komentuje udział w filmie:

To był Elvis. Tylko trochę wcześniej Jak informuje oficjalny opis filmu, akcja rozgrywa się w Paryżu roku 1835, gdzie 25-letni Chopin, mimo śmiertelnej choroby, nie zwalnia tempa. Jest ulubieńcem salonów, arystokracji i samego króla Francji. Widzowie zobaczą go podczas występów, nocnych eskapad i spotkań towarzyskich, ale też w chwilach, gdy mierzy się z własną słabością i obsesją na punkcie muzyki. Reżyser filmu zwraca uwagę, że to opowieść o artyście, który mógłby być bohaterem dzisiejszej popkultury.

Produkcja imponuje rozmachem. Jak podaje rmf24.pl, przygotowania trwały ponad dwa lata, a same zdjęcia cztery miesiące. Plan zdjęciowy miał miejsce w Polsce – m.in. na Dolnym Śląsku, w Pszczynie, Żaganiu czy województwie mazowieckim – oraz we Francji i Hiszpanii. Budżet filmu wyniósł 72 miliony złotych, co czyni go jedną z najdroższych polskich produkcji w historii. W obsadzie bok Eryka Kulma, znaleźli się m.in. Maja Ostaszewska, Karolina Gruszka, Dominika Ostałowska, Joséphine de La Baume, Lambert Wilson i Victor Meutelet. Choć film Chopin, Chopin! rywalizował z Franzem Kafką o bycie polskim kandydatem do Oscara, ostatecznie przegrał na rzecz tego drugiego tytułu. Niewykluczone jednak, że zaliczy frekwencyjny sukces w kinach, a z rywalizacji w Konkursie Głównym w Gdynii także pozostaje faworytem. Chopin, Chopin! wchodzi do polskich kin 10 października.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





