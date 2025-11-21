11 bit studios zdradza plany. Kiedy zagramy w Frostpunk: 1886 i DLC do The Alters?

Polska firma podsumowała wyniki i plany na nadchodzące miesiące, zapowiadając, że rozszerzenie do The Alters zadebiutuje w pierwszej połowie 2026 roku. Studio zdradziło również pierwsze szczegóły dotyczące rozwoju Frostpunka: 1886, który powstaje według wieloletniej strategii wsparcia.

The Alters i Frostpunk: 1886 – nowe informacje o premierach

Podczas wideokonferencji prezes 11 bit studios, Przemysław Marszał, potwierdził, że duże, płatne DLC do The Alters ma ukazać się pod koniec I połowy 2026 roku. Będzie to premiera zbliżona do pierwszej rocznicy wydania gry, która trafiła na rynek 13 czerwca 2025 roku. Twórcy podkreślają, że mimo intensywnej pracy nad poprawkami, dodatek stanowi ważny etap dalszego rozwoju tytułu.