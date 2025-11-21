Zaloguj się lub Zarejestruj

11 bit studios zdradza plany. Kiedy zagramy w Frostpunk: 1886 i DLC do The Alters?

Mikołaj Berlik
2025/11/21 12:45
0
0

Duże zapowiedzi polskiego studia.

Polska firma podsumowała wyniki i plany na nadchodzące miesiące, zapowiadając, że rozszerzenie do The Alters zadebiutuje w pierwszej połowie 2026 roku. Studio zdradziło również pierwsze szczegóły dotyczące rozwoju Frostpunka: 1886, który powstaje według wieloletniej strategii wsparcia.

The Alters

The Alters i Frostpunk: 1886 – nowe informacje o premierach

Podczas wideokonferencji prezes 11 bit studios, Przemysław Marszał, potwierdził, że duże, płatne DLC do The Alters ma ukazać się pod koniec I połowy 2026 roku. Będzie to premiera zbliżona do pierwszej rocznicy wydania gry, która trafiła na rynek 13 czerwca 2025 roku. Twórcy podkreślają, że mimo intensywnej pracy nad poprawkami, dodatek stanowi ważny etap dalszego rozwoju tytułu.

GramTV przedstawia:

W rozmowie pojawiły się również konkretne plany dotyczące Frostpunka: 1886. Studio chce oprzeć rozwój produkcji na szeregu DLC i aktualizacjach, z których pierwsze mają pojawiać się w krótszych odstępach niż wcześniej. Projekt nie uwzględnia żadnych mikropłatności, a twórcy zapowiadają wieloletnie wsparcie.

Premiera Frostpunka: 1886 pozostaje jednak odległa. Remake pierwszej części serii, przygotowywany na Unreal Engine 5, ma trafić na rynek dopiero w 2027 roku, co oznacza, że na nowe informacje i konkretne materiały trzeba będzie jeszcze poczekać.

Źródło:https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/11-bit-studios-zapowiada-pierwsze-dlc-do-the-alters-na-koniec-i-polrocza-2026,akcje,361204

Tagi:

News
polskie studia
polskie gry
11bit Studios
11 bit studios
wyniki
ogłoszenie
Frostpunk 1886
Frostpunk
The Alters
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112