Polski kandydat do Oscara wybrany. Najsłynniejsza polska reżyserka powalczy o statuetkę

Już wiemy, kto będzie reprezentował Polskę w kategorii dla Najlepszego Filmu Międzynarodowego podczas przyszłorocznego rozdania Oscarów.

Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił, że tegorocznym kandydatem Polski do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy będzie Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland. Decyzję ogłoszono po niedawnej światowej premierze filmu podczas prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, gdzie produkcja została zaprezentowana w ramach specjalnego pokazu. Franz Kafka polskim kandydatem do Oscara W główną rolę wciela się Idan Weiss, który portretuje młodego Franza Kafkę, zmagającego się z przytłaczającą codziennością pełną biurokracji i opresyjnych struktur. Film ukazuje pisarza jako człowieka uwięzionego w świecie pozbawionym empatii, poszukującego ucieczki w wyobraźni, ironii i absurdzie. To właśnie ten świat pozwala mu stworzyć dzieła, które z czasem uczynią go jednym z najważniejszych twórców XX wieku. Holland przedstawia Kafkę jako jednostkę pogrążoną w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, zanim samotność stała się powszechnym skutkiem życia w mediach społecznościowych.

Wybór filmu poprzedziły obrady specjalnie powołanego komitetu działającego pod auspicjami PISF. Pracami zespołu kierowała Ewa Puszczyńska, a w jego skład weszli również Agatha Dominik, Kamila Dorbach, Bartosz Konopka, Joanna Kos-Krauze, Hanna Raniszewska, Krzysztof Spór, Krzysztof Terej oraz Grażyna Torbicka. Franz pokonał sześć innych produkcji, które znalazły się na krótkiej liście rozważanych kandydatów. Były wśród nich Chopin, Chopin! Michała Kwiecińskiego, Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego, Dwie siostry Łukasza Karwowskiego, Listy z Wilczej Arjuna Talwara, Pociągi Macieja J. Drygasa oraz Vinci 2 Juliusza Machulskiego.

Za produkcję filmu odpowiada Šárka Cimbalová z czeskiego studia Marlene Film Production, współpracująca z Agnieszką Holland. W gronie koproducentów znaleźli się także Uwe Schott, Jorgo Narjes, Marcin Wierzchosławski i Alicja Jagodzińska. Decyzja o zgłoszeniu Franza sprawia, że Polska ponownie wkracza do oscarowego wyścigu z ambitnym, autorskim kinem. Jeśli film zyska przychylność członków Akademii, może stać się kolejnym polskim tytułem, który zapisze się w historii najważniejszych nagród filmowych świata. Przypomnijmy, że polska premiera Franza Kafki została zaplanowana na 24 października bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.