Snape potwierdzony, a HBO ma też kandydatkę do roli McGonagall w serialowej wersji Harry'ego Pottera. Co na to fani?

Jest pierwsza kandydatka do roli Minervy McGonagall.

Serialowy Harry Potter od HBO stopniowo kompletuje swoją obsadę. Po potwierdzeniu, że w rolę Albusa Dumbledore’a wcieli się John Lithgow (choć wiemy to od samego aktora), media donoszą, że Paapa Essiedu ma wcielić się w Severusa Snape’a – negocjacje zakończyły się więc pomyślnie. Co ciekawe, HBO ma już ponoć typ do roli profesor McGonagall. Czy trójka najważniejszych nauczycieli Hogwartu jest już zatem wybrana? Snape potwierdzony, McGonagall wytypowana Aktorka Janet McTeer, którą widzieliśmy m.in. w serialu Ozark, ponoć prowadzi obecnie negocjacje w sprawie roli profesor Minervy McGonagall. Choć w tym wypadku wciąż brakuje komunikatu ze strony HBO. McTeer zdaje się być bardzo bezpieczną kandydaturą, aktorka ma 63 lata, co czyni ją tylko nieco młodszą od Maggie Smith, gdy ta debiutowała jako McGonagall w filmach.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Essiedu. Aktor na pewno wniesie do roli Snape’a nowe spojrzenie, bo w przeciwieństwie do Alana Rickmana jest znacznie młodszy – ma 34 lata. To sugeruje, że HBO może iść w diametralnie innym kierunku w kreacji postaci Mistrza Eliksirów. Pytanie tylko, czy to świeże spojrzenie spodoba się widowni – kontrowersje wokół tej roli nasiliły się po oficjalnym ogłoszeniu udziału aktora w przedsięwzięciu. Widzowie, co słuszne, zwracają uwagę na kolor skóry i ogólną fizjonomię aktora, która nie odpowiada opisowi w książce.

Decyzje obsadowe budzą zainteresowanie i kontrowersje, zwłaszcza po ogłoszeniu roli Dumbledore’a – warto przypomnieć, że w grę wchodził tu także Mark Rylance, ale to John Lithgow ostatecznie ujawnił przejęcie roli. Wybór Essiedu może spotkać się z reakcjami podobnymi do tych, które towarzyszyły innym zmianom etnicznym znanych postaci – np. w serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. HBO wydaje się jednak konsekwentnie stawiać na różnorodność w swojej adaptacji. Bardzo zatem ciekawe, jak zasada ta przełoży się na wybór aktorów do trzech kluczowych ról – Harry’ego, Hermiony i Rona.

