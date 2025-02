To ON wcieli się w Albusa Dumbledore’a. Wybrano dyrektora Hogwartu w serialowym Harrym Potterze

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku podano, że zaskakujący aktor może wcielić się w Severusa Snape’a w serialu Harry Potter. Od tego czasu słyszeliśmy również o castingach do innych ról, w tym m.in. do roli Albusa Dumbledore’a. Zaledwie dwa tygodnie temu serwis Deadline podał, że twórcy znaleźli nowego odtwórcę do obsadzenia dyrektora Hogwartu. Chociaż wcześniej plotkowano, że przypadnie ona Markowi Rylance’owi lub Markowi Strongowi, to najnowszym kandydatem został John Lithgow. Aktor znany z ról w Dexterze, The Crown, Perrym Masonie, czy Konklawie w rozmowie ze ScreenRant potwierdził, że wcieli się w Dumbledore’a.

John Lithgow zagra Albusa Dumbledore’a w serialu Harry Potter

W wywiadzie promującym jego nowy projekt The Rule of Jenny Penn, Lithgow oficjalnie potwierdził, że został obsadzony jako dyrektor Hogwartu w serialu Harry Potter. Choć aktor nie zdradza szczegółów dotyczących produkcji, przyznaje, że decyzja o przyjęciu roli była trudna ze względu na ogromne zaangażowanie pod względem czasu na tym etapie jego kariery.