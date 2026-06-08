WWE szykuje nowe gry? Firma zarejestrowała dwa tajemnicze znaki towarowe

„WWE Superstar Scramble” i „WWE Hard Hitters” mogą zwiastować kolejne projekty związane z grami wideo.

Choć większość fanów kojarzy WWE przede wszystkim z corocznymi odsłonami serii WWE 2K, firma może mieć w planach dodatkowe produkcje. W maju do urzędu patentowego trafiły dwa nowe zgłoszenia, które odnoszą się bezpośrednio do rynku gier. Insider Gaming WWE Superstar Scramble i WWE Hard Hitters mogą zwiastować nowe projekty Pierwszy znak towarowy, „WWE Superstar Scramble”, został zgłoszony 10 maja. Osiem dni później WWE złożyło kolejny wniosek dotyczący nazwy „WWE Hard Hitters”. Oba zgłoszenia posiadają identyczny opis, obejmujący szeroki zakres produktów i usług związanych z grami wideo.

Dokumentacja wymienia między innymi oprogramowanie komputerowe, gry mobilne, produkcje dostępne online, interaktywne programy rozrywkowe, a także gry działające za pośrednictwem sieci internetowych i urządzeń bezprzewodowych. Tak szeroki zakres pozostawia wiele możliwości dotyczących potencjalnego wykorzystania nowych marek.

GramTV przedstawia:

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja w ostatnim czasie. Wcześniej WWE zarejestrowało już trzy inne znaki towarowe związane z grami, które według części fanów mogły sugerować projekt oparty na starciach gwiazd z różnych pokoleń federacji. Do tej pory nie doczekały się one jednak oficjalnej zapowiedzi. Na ten moment WWE nie potwierdziło prac nad żadną nową grą poza coroczną serią WWE 2K. Niewykluczone jednak, że nowe znaki towarowe dotyczą mniejszych projektów mobilnych lub spin-offów przeznaczonych na konsole i PC. Dopóki firma nie przedstawi oficjalnych planów, pozostają jedynie spekulacje. Nowe Crazy Taxi wywołało kontrowersje. Gracze krytykują wykorzystanie generatywnej AI

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