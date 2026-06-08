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Nowe Crazy Taxi wywołało kontrowersje. Gracze krytykują wykorzystanie generatywnej AI

Mikołaj Berlik
2026/06/08 13:30
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Informacja na karcie Steam rozczarowuje.

Crazy Taxi: World Tour znalazło się w centrum dyskusji po tym, jak na karcie gry na Steamie pojawiła się informacja o wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji. Część fanów serii nie kryje rozczarowania.

Crazy Taxi: World Tour
Crazy Taxi: World Tour

Crazy Taxi: World Tour z generatywnym AI

Nowa odsłona kultowej marki Segi została zaprezentowana podczas ostatnich pokazów i dla wielu graczy była jedną z bardziej interesujących zapowiedzi. Entuzjazm szybko jednak osłabł po odkryciu informacji zamieszczonej na stronie produkcji w serwisie Steam.

W oświadczeniu opublikowanym przez Segę można przeczytać, że firma wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję jako narzędzie wspomagające deweloperów. Według wydawcy ma to pozwalać twórcom skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach oraz dostarczać graczom lepszą zawartość. Jednocześnie podkreślono, że AI nie było wykorzystywane w odniesieniu do występujących w grze aktorów.

GramTV przedstawia:

Dodatkowe wyjaśnienia przekazane mediom wskazują, że wszystkie materiały wygenerowane przy pomocy AI były następnie sprawdzane przez zespół deweloperski. Sega nie ujawniła jednak dokładnie, które elementy produkcji powstały z wykorzystaniem tej technologii.

Informacja spotkała się z negatywną reakcją części społeczności. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze określające projekt mianem „Lazy Taxi”, sugerujące, że wykorzystanie AI jest próbą ograniczenia pracy twórców. Niektórzy gracze zwracają uwagę, że decyzja ta słabo współgra z buntowniczym charakterem marki, która od lat kojarzy się z energiczną muzyką i arcade'ową rozgrywką.

Crazy Taxi: World Tour ma zadebiutować w 2027 roku.

Tagi:

News
PC
SEGA
PlayStation 5
Crazy Taxi
Xbox Series X
Xbox Series S
AI
generatywna sztuczna inteligencja
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Ostatni poniedziałek

Skończy się na tym że informacja ta będzie ukrywana i gracze będą się z deweloperami w ciuciubabkę bawić (nic nowego zresztą).




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112