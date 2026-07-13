16 lat temu w kinach pojawiło się genialne science fiction. To najlepszy film oscarowego reżysera

To jeden z najlepszych filmów sci-fi w historii.

Mija 16 lat od premiery Incepcji, jednego z najważniejszych widowisk science fiction w historii. Film Christophera Nolana nie tylko osiągnął ogromny sukces finansowy, ale również udowodnił, że wysokobudżetowe kino może jednocześnie zachwycać rozmachem i wymagać od widza pełnego skupienia.

Incepcja – mija 16 lat od premiery kultowego filmu science fiction Christophera Nolana

Dokładnie 13 lipca 2010 roku odbyła się oficjalna premiera filmu Incepcja. Christopher Nolan był już wówczas autorem takich produkcji jak Memento, Prestiż oraz Mroczny Rycerz, jednak to opowieść o włamywaniu się do ludzkich snów ostatecznie zapewniła mu pozycję jednego z najważniejszych twórców współczesnego kina widowiskowego.

Głównym bohaterem filmu jest Dom Cobb, grany przez Leonardo DiCaprio specjalista zajmujący się wydobywaniem pilnie strzeżonych informacji z podświadomości śpiących osób. Tym razem otrzymuje jednak odwrotne zadanie i zamiast ukraść myśl, ma umieścić ją w umyśle swojej ofiary. Aby tego dokonać, Cobb i jego zespół muszą stworzyć wielopoziomowy sen, w którym czas płynie inaczej na każdej kolejnej warstwie.

W obsadzie znaleźli się również Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Elliot Page, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Michael Caine oraz Dileep Rao. Za muzykę odpowiadał Hans Zimmer, za którą otrzymał nominację do Oscara.

Incepcja kosztowała okoł 160 mln dolarów. Już podczas pierwszego weekendu wyświetlania w Ameryce film zarobił ponad 62,7 mln dolarów. Ostatecznie wpływy z dystrybucji kinowej wyniosły około 828 mln dolarów, z czego ponad 292 mln pochodziło z rynku amerykańskiego. Był to jeden z największych kinowych przebojów 2010 roku oraz niezwykle rzadki przykład tak ogromnego sukcesu filmu science fiction niebędącego kontynuacją, remakiem ani częścią istniejącej franczyzy.

Film został także bardzo dobrze przyjęty przez krytyków. Incepcja uzyskała 74 punkty na 100 w serwisie Metacritic na podstawie 42 recenzji. Ocena użytkowników wynosi natomiast 8,8/10, co pokazuje, że produkcja spotkała się z jeszcze większym entuzjazmem widzów.

Obraz Nolana otrzymał osiem nominacji do Oscarów, w tym za najlepszy film i najlepszy scenariusz oryginalny. Ostatecznie zdobył cztery statuetki: za zdjęcia, efekty specjalne, montaż dźwięku oraz miks dźwięku.