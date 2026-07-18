28 lat temu legenda popkultury ponownie wykonała znak "Z". Dziś ta marka jest praktycznie martwa, choć zainspirowała Batmana

W rolach głównych: Anthony Hopkins i Catherine Zeta-Jones. A za kamerą stanął wówczas reżyser Casino Royale.

Dokładnie 28 lat temu, 17 lipca 1998 roku, do kin trafiła Maska Zorro – widowisko, które przywróciło jednego z najsłynniejszych bohaterów popkultury współczesnym widzom. Film nie tylko odświeżył legendę zamaskowanego szermierza, ale również ugruntował pozycję Antonio Banderasa jako gwiazdy kina przygodowego. Nowe życie legendy, która inspirowała nawet Batmana Za kamerą stanął Martin Campbell, reżyser znany później między innymi z Casino Royale. W głównych rolach wystąpili Antonio Banderas, Anthony Hopkins i Catherine Zeta-Jones, dla której produkcja okazała się prawdziwym przełomem w hollywoodzkiej karierze. Film opowiada historię starzejącego się Don Diego de la Vegi, oryginalnego Zorro, który po latach niewoli postanawia wyszkolić swojego następcę – młodego Alejandro Murrietę. Ten początkowo kieruje się chęcią zemsty, ale z czasem staje się nowym obrońcą uciśnionych.

Choć dziś Zorro bywa kojarzony przede wszystkim z klasycznymi filmami płaszcza i szpady, jego wpływ na popkulturę jest znacznie większy. To właśnie zamaskowany mściciel był jedną z najważniejszych inspiracji dla twórców Batmana. Bruce Wayne już od pierwszych komiksów był przedstawiany jako wielki fan Zorro, a w wielu wersjach historii to właśnie wyjście rodziny Wayne'ów z seansu filmu o Zorro poprzedza tragiczne wydarzenia w Crime Alley.

GramTV przedstawia:

Maska Zorro kosztowała około 95 milionów dolarów, a w światowym box office zarobiła ponad 250 milionów, stając się jednym z największych sukcesów przygodowego kina końca lat 90. Produkcja zdobyła także dwie nominacje do Oscara i zebrała bardzo dobre recenzje. Hollywood próbowało wykorzystać popularność marki jeszcze raz. W 2005 roku do kin trafiła Legenda Zorro, ponownie z Banderasem i Zetą-Jones w rolach głównych, ponownie też z Campbellem za kamerą. Sequel nie powtórzył jednak sukcesu poprzednika – zarobił znacznie mniej i spotkał się z chłodniejszym przyjęciem. Od tamtej pory Zorro pozostaje praktycznie nieobecny na wielkim ekranie. Przez lata pojawiały się informacje o kolejnych filmach i serialach, jednak większość projektów nigdy nie wyszła poza etap zapowiedzi. Jednym z najciekawszych pomysłów był ujawniony przez Quentina Tarantino scenariusz crossovera Django i Zorro, oparty na komiksie, który współtworzył. Reżyser przyznał, że chciałby kiedyś zobaczyć ten projekt na ekranie, jednak do dziś nie doczekał się on realizacji. Na razie wygląda więc na to, że jedna z największych legend kina przygodowego pozostaje zahibernowana, czekając na twórcę, który ponownie odważy się przywrócić Zorro należne miejsce w popkulturze.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









