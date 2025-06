Wszyscy lubią Ballerinę, ale nikt nie chce jej oglądać? Wyniki finansowe filmu mówią same za siebie

Co ciekawe, recenzje filmu są w większości pozytywne. Krytycy zwracają uwagę na kompetentną reżyserię, dobre tempo drugiej części i niezłą formę Any de Armas. Mimo to wyniki finansowe pokazują coś zupełnie innego: widzowie nie ruszyli tłumnie do kin. Z prognoz wynika, że krajowy box office zakończy się na poziomie około 60 mln dolarów — to najmniej spośród wszystkich odsłon cyklu od czasu pierwszego Johna Wicka, którego produkcja kosztowała mniej niż połowę tego, co Ballerina. Warto dodać, że sytuacji nie pomógł rynek globalny – poza granicami USA film dołożył do puli jedynie 50 mln dolarów.

Jeśli sytuacja będzie się utrzymywać, Lionsgate może mieć poważny problem. Studio już wcześniej zmagało się z trudnościami, a Ballerina — zamiast umocnić dochodową markę — może być pierwszym zwiastunem zmęczenia materiału. Czy uniwersum Johna Wicka potrzebuje odpoczynku, czy tylko lepszego pomysłu? Czas pokaże.