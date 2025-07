Oczekiwany film science fiction z Tomem Cruisem odrzucony przez Warner Bros. Przez zbyt duże koszty

Tom Cruise nie jest przyzwyczajony, że ktoś w Hollywood odmawia jego propozycji, ale wygląda na to, że jego status nietykalnego może się zmieniać. Po umiarkowanym sukcesie kasowym filmu Mission: Impossible - The Final Reckoning, mimo ogromnego budżetu na poziomie 400 milionów dolarów, aktor napotyka na opór ze strony Warner Bros, która to wytwórnia nie chce sfinansować jego najnowszego filmu.

Deeper – Warner Bros. wycofał się z projektu science fiction z Tomem Cruisem

Chodzi o projekt Deeper, podwodny thriller akcji z elementami science fiction w reżyserii Douga Limana, w którym u boku Cruise’a wystąpi Ana de Armas. Zdjęcia do filmu miały ruszyć w sierpniu tego roku, a budżet filmu miał wynieść 200 milionów dolarów. Jednak jak ujawnił Matt Belloni z serwisu Puck, Cruise forsował znacznie wyższy budżet.