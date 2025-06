Konkurs z okazji premiery filmu Ballerina. Wygraj sprzęt od Logitech

Do zgarnięcia jest wiele atrakcyjnych nagród.

Wraz z Lubię filmy z okazji premiery filmu Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka przygotowaliśmy dla Was konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania jest sprzęt marki Logitech. To dobra okazja, aby niczym bohaterka tytułowego filmu, popisać się swoimi umiejętnościami, ale również wiedzą z całej serii o Johnie Wicku. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka – konkurs z okazji premiery filmu

Konkurs znajdziecie na stronie gram.pl na Facebooku. W poście konkursowym wystarczy napisać, która postać z uniwersum Johna Wicka jest Twoją ulubioną i dlaczego. Nagrody wygrają trzy najciekawsze komentarze.