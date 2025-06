Najnowszy plakat filmu Ballerina pozytywnie zaskoczył fanów. Film już w weekend wchodzi do kin

To kolejna odsłona uniwersum Johna Wicka.

Tuż przed weekendową premierą filmu Ballerina, kolejnego rozdziału w rozrastającym się uniwersum Johna Wicka, zaprezentowano nowy, minimalistyczny plakat promocyjny. Wzbudził on entuzjastyczne reakcje fanów na Reddicie, którzy porównują jego stylistykę do okładek książek sensacyjnych z lat 80. — pełnych nostalgii, prostoty i dramatycznego napięcia.

Ballerina na nowym, minimalistycznym plakacie

Plakat przedstawia sylwetkę kobiety układającą się w kształt baletnicy, unoszącą się niczym dym z lufy pistoletu. Ta metafora to bezpośrednie nawiązanie do tytułowej bohaterki, baletnicy wyszkolonej do walki, której każdy ruch w filmie przypomina taniec – zgodnie z tradycją serii, w której choreografia walk od zawsze odgrywała kluczową rolę.