Uniwersum Johna Wicka skręci w stronę… samurajskiego westernu?

Jakub Piwoński
2025/10/05 09:30
Te doniesienia na pewno zelektryzują fanów serii.

Franczyza John Wick nie zwalnia tempa — choć nie wszystko idzie zgodnie z planem. Po tegorocznej Ballerinie z Aną de Armas, która mimo pozytywnych recenzji nie podbiła box office’u, pojawiły się nowe informacje o kolejnym potencjalnym spin-offie.

John Wick 4
John Wick jako samurajski western?

Według najnowszych doniesień magazynu Variety, scenarzysta i debiutujący reżyser Austin Everett pracuje nad nowym projektem osadzonym w świecie Johna Wicka. Co ciekawe, film ma być określany jako „western samurajski”, co sugeruje zupełnie inny ton i klimat niż dotychczasowe produkcje. Everett nie zdradził jednak żadnych szczegółów, mówiąc jedynie: „to chyba wszystko, co mogę powiedzieć”.

Choć uniwersum Wicka zrodziło kilka spin-offów – w tym serial Continental i wspomnianą Ballerinę – rozszerzanie świata płatnych zabójców nie zawsze spotykało się z takim samym entuzjazmem jak główna seria z Keanu Reevesem. Pomysł Everetta może jednak wnieść do marki powiew świeżości i połączyć klimat kina akcji z estetyką klasycznych opowieści o samurajach i Dzikim Zachodzie. Warto dodać, że swego czasu mówiono też o spin-offie związanym z postacią Caine’a.

Na razie nie wiadomo, czy projekt otrzyma zielone światło, ani jak będzie powiązany z główną linią fabularną. Jeśli jednak dojdzie do skutku, John Wick może wkroczyć na zupełnie nowe terytorium – zarówno dosłownie, jak i gatunkowo. Przypomnijmy też, że po John Wick 4 wciąż nie wiadomo, czy główna linia fabularna będzie kontynuowane i czy Keanu Reeves wróci do roli.

Źródło:https://screenrant.com/john-wick-movie-samurai-western-script-update-austin-everett/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

