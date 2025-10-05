Uniwersum Johna Wicka skręci w stronę… samurajskiego westernu?

Franczyza John Wick nie zwalnia tempa — choć nie wszystko idzie zgodnie z planem. Po tegorocznej Ballerinie z Aną de Armas, która mimo pozytywnych recenzji nie podbiła box office’u, pojawiły się nowe informacje o kolejnym potencjalnym spin-offie.

John Wick jako samurajski western?

Według najnowszych doniesień magazynu Variety, scenarzysta i debiutujący reżyser Austin Everett pracuje nad nowym projektem osadzonym w świecie Johna Wicka. Co ciekawe, film ma być określany jako „western samurajski”, co sugeruje zupełnie inny ton i klimat niż dotychczasowe produkcje. Everett nie zdradził jednak żadnych szczegółów, mówiąc jedynie: „to chyba wszystko, co mogę powiedzieć”.