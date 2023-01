Współtwórcy Hogwarts Legacy pomogą Guerrilla Games w rozwoju uniwersum Horizon

W połowie grudnia dowiedzieliśmy się, że trwają prace nad sieciową odsłoną serii Horizon. Guerilla Games zapewniło również, że nie zamierza zapominać o miłośnikach gier single-player, którzy w przyszłości otrzymają możliwość przeżycia kolejnych przygód we wspomnianym świecie. Tymczasem okazuje się, że holenderski zespół podczas prac nad wspomnianymi projektami będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony doświadczonych deweloperów.

Studio Gobo poinformowało o nawiązaniu współpracy z Guerrilla Games

W rozwoju uniwersum Horizon będzie bowiem pomagać Studio Gobo, o czym za pośrednictwem Twittera poinformowali sami zainteresowani. W opublikowanym wpisie brytyjskie studio wyraziło radość z możliwości współpracy z Guerrilla Games, a także rozpoczęło rekrutacje nowych pracowników, w tym m.in. programistów, animatorów oraz inżynierów dźwięku.



Studio Gobo ma doświadczenie we wspieraniu innych deweloperów. Wspomniany zespół w ostatnim czasie pomagał w rozwoju Hogwarts Legacy oraz Redfall. Wcześniej natomiast Brytyjczycy mieli okazję pracować m.in. nad takimi tytułami jak For Honor, Hyper Scape czy też F1 2012.



Przypomnijmy, że już 22 lutego – wraz z PlayStation VR2 – na rynku zadebiutuje Horizon Call of the Mountain. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja jest „zupełnie nową przygodą w świecie Horizon” stworzoną z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości. Nieco później – 19 kwietnia – Horizon Forbidden West otrzyma natomiast fabularny dodatek zatytułowany Burning Shores.

Wczytywanie ramki mediów.